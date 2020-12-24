國民黨提案食品包裝「標萊劑」　遭民進黨多數表決封殺

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口。立法院會24日處理萊豬9項行政命令，國民黨提出《食品安全衛生管理法》修正動議，要求食品包裝標示萊劑，但最後皆遭民進黨多數優勢表決封殺。

▲立法院會審查萊豬行政命令。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

立法院24日院會上午10時開始進行討論事項，依序處理《學校衛生法》部分條文修正草案、《食品安全衛生管理法》部分條文修正草案和9項行政命令與120多項的附帶決議，將一路表決到深夜。

國民黨團研擬萊豬進口相關配套措施，提出《食品安全衛生管理法》修正動議，要求食品添加物及其原料之容器或外包裝，應以中文及通用符號，標示含乙型受體素食品添加物（萊克多巴胺）。

此外，時代力量黨團也提案，規定含兒童及少年福利機構、各級學校、醫療護理機構、老人、身心障礙福利機構、軍事機關、各級警察、消防機關等，不得使用萊劑食品。

民眾黨團則提案，主張萊劑食品、原料或添加物，應依海關專屬貨品分類號列，向中央主管機關申請查驗並申報其產品有關資訊。

不過，包括國民黨團、時代力量黨團、民眾黨團所提出的修正提案，皆遭民進黨團提出「維持現行條文」的修正動議，以人數優勢投票封殺。

9項萊豬進口行政命令，依照表決順序，分別為動物用藥殘留標準（萊劑殘留容許量）、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定、散裝食品標示規定（2項）、散裝食品標示相關規定廢止案、包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、農防字第1011473960號公告（牛豬在國外使用萊克多巴胺不受限制）。

9項行政命令當中，最關鍵的是開放瘦肉精的「農防字第1011473960號公告」，內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」簡言之，此行政命令在於解除國外進口豬隻使用萊克多巴胺的限制，未來全面開放。

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