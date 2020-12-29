蝦皮開賣「台灣豬貼紙」！賣出3700張獲5星好評　網酸：貼安心的

▲左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／翻攝自經濟部官網、農委會官網）

記者曾筠淇／綜合報導

萊豬於明年元旦開放進口，食品販售業者被強制必須在所有肉品上標示來源、原產地（國），因應此政策，農委會先是推出需要申請的「台灣豬標章」，而後衛福部也推出不須審核、可自行下載的台灣豬貼紙。稍早就有網友發現，台灣豬的標示貼紙在蝦皮上成功售出3700多張，且數量仍在持續增加中；就有人回應，「業者都有自律」、「那個高興貼就貼，有X用」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「五星．台灣豬標章已售出3762張貼紙」為題發文，他稍早在蝦皮上看到，目前已有賣家販售台灣豬的標示貼紙，一張售價80元；他提到，既然在蝦皮已經成功售出3700多張，且數量持續增加中，那元旦起，全台就有3000多家保證使用台灣豬的店家，「真的不用太擔心吃到萊豬！」

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▲有賣家已經開賣可自行下載的「台灣豬貼紙」。（圖／翻攝自「蝦皮購物」APP）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「本來就可以自己印，商家卻懶到寧願上蝦皮買」、「只有規定要標示產地，沒有規定不能自己印啊」、「大家都用台灣豬，不知道進來的萊豬都跑哪去了」、「大家都很誠實，有貼紙、有保障」、「其實可以自己印沒錯」、「一張80元也太好賺，還賣了3000張根本賺爛了」、「小吃店根本不可能一間一間查有沒有亂標」、「這樣我把豬肉買回來自己貼上去不就好安心」、「這個政府的網站就能下載了」、「當個聰明的消費者喔」、「貼紙超級多種類」。

據了解，為了讓民眾吃得安心，因此農委會特別祭出「台灣豬標章」要業者申請，怎料經濟部、衛福部和地方政府也自行推出，各種樣式之後可能滿街都有；衛福部日前統一印製供批發商自行運用的兩款「台灣豬貼紙」，其中圓形綠底金字台灣豬，業者不用申請，除了在各傳統市場可領取外，經濟部官方網站也提供下載使用，而此款外觀因與農委會的「台灣豬標章」太相像，引發外界質疑會搞混，且既然可自行下載，也難保業者存有僥倖心態、違法標示。