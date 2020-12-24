快訊／民進黨挾多數優勢表決　萊豬9項行政命令全過關！

▲明年1月1日含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬正式進口。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布明年1月1日開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口。立法院會24日審查9項相關的行政命令，最終民進黨團憑藉著多數優勢表決通過。

立法院113席立委中，扣除因案在押的民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟，以及服刑中的無黨立委傅崐萁3人，可投票立委共110人。民進黨62席立委扣除蘇震清後仍有61席，已單獨過半，最後憑藉著多數優勢表決通過萊豬行政命令。不過，在9項行政命令的表決中，民進黨立委江永昌、劉建國、林淑芬棄權未投票。

▲萊克多巴胺殘留容許量。（圖／記者許立昕整理製表）

9項行政命令當中，最關鍵的為開放瘦肉精的「農防字第1011473960號公告」，內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」簡言之，此行政命令在於解除國外進口豬隻使用萊克多巴胺的限制，未來全面開放。

在瘦肉精容許殘留量部分，依據世界衛生組織國際食品法典委員會（CODEX），豬隻肌肉中萊克多巴胺的殘留容許量為0.01ppm、肝為0.04ppm、腎為0.09ppm、脂肪則是0.01ppm，其他部位則未訂定。根據衛福部訂定，肌肉為0.01ppm、肝臟為0.04ppm、腎臟為0.04ppm、脂肪為0.01ppm，胃、腸、心、肺等其他可供食用部位則為0.01ppm。

此外，在9項行政命令當中，攸關開放美國30月齡以上牛肉輸入的「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」也通過。我國原本規範30個月以下牛齡進口，自2021年1月起，我國也開放30個月牛齡以上進口。

9項萊豬進口行政命令，依照議程表決順序，分別為動物用藥殘留標準（萊劑殘留容許量）、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定、散裝食品標示規定（2項）、散裝食品標示相關規定廢止案、包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、農防字第1011473960號公告（牛豬在國外使用萊克多巴胺不受限制）。

▲國民黨反對萊豬進口。（圖／記者屠惠剛攝）

2006年，中國大陸爆發民眾食用含另一種瘦肉精「克倫特羅（Clenbuterol）」豬肉中毒事件，讓瘦肉精安全性疑慮浮上檯面。因此，2006年，台灣將萊克多巴胺等多款瘦肉精列為禁藥，禁止國內養豬業者使用，也禁止含萊克多巴胺的豬肉進口。

不過，到了2012年，隸屬聯合國的國際食品法典委員會（CODEX）以69票贊成、67票反對的些微差距表決通過萊克多巴胺容許量標準，台灣同年順勢開放含萊克多巴胺的美國牛肉進口，並依CODEX標準，將容許量訂為10ppb，堅持以「牛豬分離、排除內臟、強制標示、安全容許」等原則嚴格把關。

8年後，總統蔡英文在8月28日宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，立法院會於9月25日處理9項攸關進口的行政命令，原本僅需交付相關委員會備查，朝野黨團提案改交付經濟、衛環委員會等5個委員會聯席審查，獲無異議通過。歷經3個月委員會審查後，立法院會於24日審查通過9項行政命令。

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