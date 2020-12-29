萊豬元旦叩關　黃珊珊：行政院還沒核定北市食安自治條例

▲台北市副市長黃珊珊29日受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

明年元旦起將開放含萊克多巴胺豬肉進口，然而北市早於11月通過的食品安全自治條例修正案，行政院遲遲沒有核定。台北市副市長黃珊珊提到，現在都已經29日了，除了自治條例還沒核定外，1月1日起自治條例到底會不會失效，直至現在仍沒有下文，希望中央趕快在這2天決定。

黃珊珊29日下午召開臨時記者會提跨年防疫，對於萊豬議題，黃珊珊表示，北市府很早就開始展開動作了，在第一時間設非萊豬專區，且通路商都已準備或輔導完成，而一般傳統市場應該沒太大問題，畢竟是溫體豬。

至於釋憲部分，黃珊珊說，釋憲是台北市議會的職權，北市府予以尊重，不能幫議會越俎代庖，釋憲不是地方政府權責，這方面不方便幫議會說明。

「不過，台北市一直是務實希望解決問題，已經提出很多方案，而不是單純反對。」黃珊珊表示，希望市民買到自己知道的東西，非萊豬專區也是台北市民的第一層保障，至少能解決50％通路問題。另外，餐廳、小吃店則會照樣做稽查，不過市民還是要有所警覺，將來標示不實的食品，得要有些風險概念。

黃珊珊強調，今天已經是12月29日，北市府自治條例送去行政院，但都遲遲還沒核定，1月1日後自治條例到底會不會失效，這個目前為止都還沒有任何下文，將來會變成非常嚴重的法律問題，且地方政府該如何執法，希望中央趕快在這2天決定。

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