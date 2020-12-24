快訊／萊豬行政命令全通過　江啟臣率藍委鞠躬道歉：很遺憾沒能擋下

▲立院會審查萊豬行政命令通過，國民黨鞠躬道歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

蔡英文政府宣布明年1月1日開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口。立法院會24日審查9項相關的行政命令，最終民進黨團憑藉著多數優勢表決通過。國民黨團隨即在議場內召開記者會，黨主席江啟臣說，在執政黨大軍壓境下，很遺憾在野黨沒能廢止允許萊豬進口的行政命令，接著率全體藍委向國人鞠躬道歉。

江啟臣表示，從蔡英文8月28日宣布開放萊豬進口，到今天將近4個月的時間，包括國民黨在內的所有在野黨，都全力監督執政黨，也力抗對人民健康有疑慮的萊豬進口，「但今天從上午表決到目前為止，很遺憾，我們沒能廢止允許萊豬進口的行政命令」。

江啟臣表示，所有跟食安有關的法律修正案在執政黨大軍壓境下，「我們感到遺憾，在野黨沒能擋得住，也感到非常抱歉，我們鞠躬跟國人道歉」，接著率全體藍委鞠躬道歉。

江啟臣表示，今天投票過程展現執政黨的多數暴力、碾壓民意，更遺憾的是，證明了執政黨把民意當塑膠，蔡總統8月28日一場記者會就要開放萊豬，這4個月來，反對萊豬進口的民意日日高漲，民進黨政府卻選擇看不見、聽不到，今天國會的投票結果也證明代議制度失能，無法真正代表人民意志，國民黨針對反對萊豬進口已提出公投，接下來將展開第二階段連署，呼籲全民勇敢站出來共同連署，以直接民意表達反對萊豬進口。

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