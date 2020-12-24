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劉建國、林淑芬、江永昌拒當「民進黨萊委」　9項行政命令全棄權

▲▼立法院會審查萊豬行政命令 表決 民進黨立委江永昌棄權。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林淑芬、劉建國、劉建國表決時皆選擇棄權。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

政府宣布含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口，立法院會24日審查9項相關的行政命令，民進黨團憑藉著多數優勢全數表決通過，不過民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬在表決9項行政命令時，皆選擇出席但未投票，拒絕為政府開放美豬美牛政策背書。

總統蔡英文在8月28日宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，立法院會於9月25日處理9項攸關進口的行政命令，原本僅需交付相關委員會備查，朝野黨團提案改交付經濟、衛環委員會等5個委員會聯席審查，獲得朝野無異議通過。

▲▼立法院會審查萊豬行政命令 表決 民進黨立委江永昌棄權。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委江永昌。（圖／記者屠惠剛攝）

歷經3個月審查後，立法院24日加開院會，處理9項攸關萊豬進口行政命令、《食品安全衛生管理法部分條文修正草案》、《學校衛生法》等部分條文修正草案。其中，劉建國、江永昌、林淑芬在9項行政命令中，皆選擇出席但未投票，拒絕為美豬美牛政策背書。

依據民進黨團內部規定，針對表決跑票行為，以條文數為計算每次處罰新台幣1萬元，每日最高累積的累積處罰金額則為3萬元。

立法院113席立委中，扣除棄權的江永昌、劉建國、林淑芬，以及因案在押的民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、服刑中的無黨籍立委傅崐萁等人，民進黨團仍憑藉著多數優勢，表決通過「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」的行政命令。

▲▼立法院會審查萊豬行政命令 學校衛生法部分條文修正草案 表決戰 林淑芬 劉建國 有異議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，林淑芬受訪時表示，自己坦然接受；劉建國則說，「我一切泰然」。不過，民進黨團總召柯建銘受訪時表示，民進黨團內部有討論過，「我們一定會處理」。

9項萊豬進口行政命令，依照議程表決順序，分別為動物用藥殘留標準（萊劑殘留容許量）、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定、散裝食品標示規定（2項）、散裝食品標示相關規定廢止案、包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、農防字第1011473960號公告（牛豬在國外使用萊克多巴胺不受限制）。

▼民進黨立委劉建國。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院會審查萊豬行政命令 學校衛生法部分條文修正草案 表決戰 林淑芬 劉建國 有異議。（圖／記者屠惠剛攝）

▼民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國於立院審查9項萊豬命令，選擇全棄權。（合成圖／ETtoday資料照）

▲▼民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國於立院審查9項萊豬命令，選擇全棄權。（合成圖／ETtoday資料照）

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