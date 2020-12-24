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萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A懶人包一次搞懂

▲▼ 豬。（圖／路透）

▲開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬明年1月1日正式進口。（示意圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布含有萊克多巴胺的美豬進口，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口，9項相關的行政命令24日在立法院闖關成功。究竟什麼是萊克多巴胺？為何台灣要開放？萊豬跟國產豬要怎麼分辨？外食族如何選購？《ETtoday新聞雲》整理了10個 Q & A，讓讀者可以快速了解。

Q1：萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）是什麼？
 萊克多巴胺（Ractopamine）是一種β促效劑（β-agonist）藥物，原先是研發作為氣喘用藥，但未通過美國食品藥物管理局（FDA）的人體實驗。由於它能夠增加動物肌肉且成本低，目前用於助長豬、牛、雞生長出瘦肉，並減少體脂肪的飼料添加物。

Q2：萊克多巴胺會影響健康嗎？
根據農委會說明，美國豬肉與牛肉含有的萊克多巴胺是一樣的成分，若每人每天吃超過33片200克排骨，天天吃而且連續吃5到10年，才會超過安全攝取量。另根據食藥署委託成大醫學院所做的「食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估」報告，高暴露族群（坐月子婦女）若全數食用含有萊克多巴胺之進口牛、豬肉及其製品與內臟，雖然暴露萊克多巴胺所致之95%非致癌風險上限值仍小於1，但已佔ADI（每日可接受劑量）的89.9%，若產婦於坐月子期間每日攝取超過一副腎臟及一副肝臟，則可能會超過可接受之風險。

Q3：如何分辨國產、進口豬？
根據農委會說明，政府要求所有的大賣場、超市、傳統市場及零售通路，不管是生鮮豬肉、加工食品或是餐飲食品，都要標示豬肉的原產地，並且推出台灣豬標章，讓大家可以清楚辨識。若業者沒有依規定標示，可依《食品安全衛生管理法》處新台幣3萬至300萬罰鍰；若標示不實，可處4萬至400萬元罰鍰。值得注意的是，衛福部提供的貼紙，業者不用申請就可以自己下載使用，衛福部在事後查核。

▼左為衛福部統一印製，可自行上網下載；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

▲▼左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

Q4：外食族如何選購？

根據農委會說明，政府會要求所有的餐廳、便當店、小吃攤等，不管是滷肉飯、排骨便當或是任何豬肉食品，都要標示豬肉的原產地，讓大家可以放心選購。不過，對於肉包、貢丸、香腸等加工肉品的疑慮，衛福部長陳時中10月15日在立法院答詢時坦承，確實無法辨識其中是否含有萊克多巴胺。

Q5：為何台灣過去要禁用萊克多巴胺？
2006年，中國大陸爆發民眾食用含另一種瘦肉精「克倫特羅（Clenbuterol）」豬肉中毒事件，讓瘦肉精安全性疑慮浮上檯面。因此，2006年，台灣將萊克多巴胺等多款瘦肉精列為禁藥，禁止國內養豬業者使用，也禁止含萊克多巴胺的豬肉進口。

Q6：為何台灣現在要開放萊克多巴胺？
根據衛福部說明，在確保食安、照顧產業的前提下，政府希望爭取更大的國際空間，因此經過嚴謹的風險評估後，參考國際規範開放萊豬進口。

Q7：開放萊克多巴胺究竟改變什麼？
我國原先僅開放含有萊克多巴胺美牛進口，2021年1月起，將開放含萊克多巴胺美豬進口。此外，我國原本規範30個月以下牛齡進口，2021年1月起，亦將開放30個月牛齡以上進口。

Q8：萊克巴胺有國際標準嗎？
聯合國國際食品法典委員會（CODEX）於2012年7月5日通過萊克多巴胺安全容許量標準，各國因文化、飲食習慣不同，訂定之萊克多巴胺容許量不盡相同，目前全球包含，美國、加拿大、紐西蘭、澳大利亞、南韓、泰國等共27國有使用萊克多巴胺。

Q9：台灣的進口限制為何？
開放含萊克多巴胺美豬進口後，安全容許值訂定：豬肉、脂（含皮）0.01ppm、豬肝0.04ppm、豬腎0.04ppm、豬其他可供食用部位為0.01ppm。

Q10：開放萊豬進口後，台灣畜牧業也能使用萊劑嗎？
不行，根據農委會規定，所有國產豬肉在過去、現在、未來都絕對不能使用萊克多巴胺。

▼萊克多巴胺殘留容許量。（圖／記者許立昕整理製表）

▲▼萊克多巴胺殘留容許量。（圖／記者許立昕整理製表）

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