蝦皮買得到台灣豬標章　中央畜產會報警了：將追蹤市面流通情形

▲農委會推出的「台灣豬標章」有４款式、４防偽。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

農委會推出的台灣豬標章連蝦皮都買得到！中央畜產會今（29日）表示，有關某知名電子商務平台有賣家販售「台灣豬證明標章」乙事，賣家此舉有違反商標法之虞，已在今下午至台北市泉州街派出所報案舉發。

畜產會表示，「台灣豬證明標章」之圖案設計係採公開徵選而得，已被該會登記商標權所有，並向經濟部智慧財產局申請註冊商標在案，印製及發放作業均由中央畜產會為之，標章並設計多道防偽機制，以防冒用；而豬肉或豬肉產品販售業者若要取得「台灣豬證明標章」，須經申請、審核等程序，且每店以核發一張貼紙為限。

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▲藍委也踢爆「國產豬貼紙」蝦皮100元買得到。（圖／國民黨團提供）



畜產會強調，如有未經畜產會同意而擅自使用、變更、轉讓、印製乃至販售「台灣豬證明標章」等情事，畜產會有權依法追究其民事及刑事責任，以保障商標權及標章申請業者之權利。呼籲購物網站或賣家，請尊重他人之智慧財產權及商標權，切勿貪圖小利，違法印製、販售或張貼「台灣豬證明標章」，以身試法；而中央畜產會也將持續追蹤該標章於市面上流通情形，若發現不法，必將追究其法律責任。