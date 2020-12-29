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注意！元旦3天連續假期　苗栗警公布觀光區交通疏導措施

▲2021年元旦連續假期觀光區路線，苗栗警方公布交通疏導措施。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2021年元旦連續假期觀光區路線，苗栗警方公布交通疏導措施。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

2021年元旦3天連續假期即將到來，預期將有大量返鄉、觀光人車潮，為維持連續假期轄內道路交通順暢，苗栗警察分局公布2021年元旦交通疏導措施及連續假期交通疏導重點，請民眾務必配合，希望大眾在「交通順暢、一路平安」的環境下，度過美好的元旦連續假期。

苗栗分局表示，為配合交通部高速公路局公佈2021年元旦連續假期國道交通疏導措施，已規劃計10處交通崗疏導勤務，特針對轄內三義、銅鑼、公館及頭屋交流道、風景遊憩區、觀光景點及廟宇等較易壅塞道路加強交通疏導，相關措施如下：

一、三義地區易雍塞路段

（一）三義木雕博物館：
1、台13線北上禁止左轉進入130線，請直行至下一路口（八股路）左轉往木雕博物館，八股路仍維持雙向通行。
2、台13線南下維持現狀（可右轉130線往木雕博物館）。
3、台13線（南向）往三義交流道車流量甚大時，可改往北向行駛至國道一號銅鑼交流道（約7公里）繼續往返南、北旅途目的地。
（二）三義慢城鐵道自行車、勝興車站及龍騰斷橋：
1、三義鄉台13線北上經苗51線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗56線口（南管制哨），並循原路或深水農路經130線離開。
2、三義鄉台13線南下經苗49線或苗49-1線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗49-1線口(北管制哨)，並循原路折返。

二、銅鑼地區易雍塞路段（台72線，轉溝水匝道至客屬大橋段）

（一）因國道一號銅鑼交流道東延段通車，往返大湖及泰安鄉地區旅客均使用該交流道，尖峰時段係下午14至18時，目前該路口號誌每逢例假日此時段改為輪放3時相管制，同步開放左轉彎、直行及右轉彎方向車輛通行，避免左轉彎車輛影響主流車流。
（二）臺72線往苗栗方向為長100公尺「左轉彎專用車道」，考量同向3車道車道寬度安全，已再延長50公尺，提升儲車空間。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞提醒民眾，元旦連假外出旅遊，如遇各路段車多壅塞，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進；另外呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空；為了保障生命安全，切記不要酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。

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