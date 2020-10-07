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雙十連假抗塞大作戰！桃園地雷區全都露...替代道路別忘記

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▲龍潭警分局因應雙十連假，除國道南下進行高乘載管制外，小人國與石門水庫等風景區將派員交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭警分局因應雙十連假，除國道南下進行高乘載管制外，小人國與石門水庫等風景區將派員交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合國慶雙十節3天連假，桃園市警局除在國道南下匝道實施高乘載管制外，都將加派警力在重要路口實施交通疏導，並提供替代道路讓遊客選擇，以免塞在車陣中敗興而歸，也籲請民眾出門前務必確認車況再上路，或撥打高速公路1968查詢路況。

龍潭警分局因應3天雙十節連假，針對轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導，包括石門水庫、小人國與六福村等主題樂園與風景區，預估吸引大批遊客湧入，屆時台三線中豐路、中原路至新竹地區各主要道路都會造成交通壅塞，將加派警力、協勤民力協助交通疏導工作。

此外，龍潭警分局建議替代道路如下：龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往小人國遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下（石門水庫方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

▲平鎮警分局因應雙十連假，台66線與國道1號平鎮南下匝道9日將全天封閉，籲請用路人提前改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）
▲平鎮警分局因應雙十連假，台66線與國道1號平鎮南下匝道9日將全天封閉，籲請用路人提前改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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平鎮警分局針對雙十節連假，重要路口將實施交通疏導，其中台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，將在9日零時起至24時止，24小時實施匝道封閉，請用路人多加注意。

平鎮警分局建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，往大溪方向則行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞在車陣中。

此外，本次雙十連續假期收假前不封閉匝道入口，籲請用路人出門前與收假前，若需掌握交通動態及各項管制、服務措施，可直撥高速公路查詢電話：1968或警廣專線：0800-000123外，也可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

▲大溪警分局因應雙十連假，兩蔣文化園區等易壅塞風景區將加派警力交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大溪警分局因應雙十連假，兩蔣文化園區等易壅塞風景區將加派警力交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局雙十節連假，因應大溪慈湖園區雕塑公園晚間有水舞表演秀，將有大批遊客湧入，大溪警方提供替代道路建議，也會加派警力在易壅塞路段加強疏導，籲請民眾配合以維交通順暢，交通管制措施及替代道路規劃如下：
一、易雍塞路段：
1，國道3號大溪交流道、介壽、員林路圓環、武嶺橋西端、五岔路口、桃59-1線、台4線；兩蔣文化園區、台7線、台7乙線路口、台7線14.5K商圈。

二、往慈湖園區上山方向遊客建議經由崁津橋接康莊路→左轉接桃59之1線至慈湖園區。

三、慈湖園區下山往南遊客建議行駛台7線→左轉桃59之1線→左轉康莊路往桃園市龍潭區接國道3號龍潭交流道。

四、慈湖園區下山往北遊客建議行駛台7線→右轉中華路→右轉信義路（台3線）往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道。

五、慈湖園區停車位有限，如遇停車場客滿，建議可將車輛停於頭寮停車場；若遇前往大溪老街，建議可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場，再步行至大溪老街，大型遊覽車請停放橋頭停車場。

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