▲野柳「夜訪女王頭」人潮灌爆，金山警分局加強交管疏導嚴陣應對。（圖／交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

記者郭世賢／新北報導

中秋連續假期1日「野柳石光．夜訪女王」湧入3200人次爭相參觀，園方緊急進行人潮管制措施，並延後閉園至晚間9點30分，但仍有民眾感到相當不滿。金山警分局長趙家輝表示，2日嚴防人潮爆滿 ，祭出周邊交通加強疏導管制嚴陣應對。

金山警分局表示，野柳地質公園停車場停車空間有限，野柳東澳路僅一線車道往野柳地質公園方向，建議想前往參觀的遊客，傍晚時可將車輛停放於野柳玉田路路肩後步行前往，以減少車輛排隊進入野柳地質公園時間。

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周邊停車資訊：1、野柳玉田路（舊台二線）兩旁路肩：小客車約300格；2、野柳地質公園停車場：小客車314格、大型車71格；3、野柳帝國收費停車場：小客車73格；4、野柳海洋世界停車場：小客車155格。

▲野柳漁港周邊停車位。（圖／新北市金山警分局提供）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處10月2日、10月4日將延長開放時間至晚間9點30分，請遊客注意行程規劃，另10月3日「女王音樂會」屬於售票活動，不開放未持有票券的遊客入場，請民眾多加注意。

金山警分局提醒民眾，園區內總容納人數約為600人，請務必遵守野柳地質公園一進一出之總量管制措施及配合主辦單位之引導耐心等候入園，如有任何問題可洽詢現場志工人員及警方協助，以便欣賞北海岸女王頭夜間的奇幻光影美景。

金山警分局長趙家輝指出，因應1日野柳海洋公園人潮擁擠情形，且造成入園民眾久候誤會，2日加派員警疏導交通及防竊勤務外，特別親自前往野柳地質公園拜會楊總經理，請其再行商借野柳海洋公園停車位供遊客使用外。

趙家輝表示，另請野柳地質公園楊總經理加派志工，在場宣導，為顧及民眾安全與參觀品質，爰實施總量管制，並透過各項資訊加強安全宣導。

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