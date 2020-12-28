相差46歲！乾爹醫院廁所「性侵乾女兒」…親媽門一開見拉褲子傻了

▲乾爹醫院廁所內性侵乾女兒，法院依法將他判刑7年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

苗栗一名57歲男子阿義（化名）利用乾女兒小妍（化名）對父愛的渴求，竟與對方在住宅、醫院廁所內2度發生性行為。獸行會曝光是因為，小妍母親察覺，女兒去廁所卻遲遲未歸，找人卻目擊小妍與阿義同在廁所內，小妍還將褲子拉上，決定報警處理。台中高分院審理後，依法將阿義判刑7年，可上訴。

判決指出，阿義認了女兒的國小同學小妍為乾女兒，並對她照顧有加，小妍則是因從小父母離異，由媽媽前夫的母親（稱其為阿婆）撫養長大，也將對父愛的需求投射到阿義身上。

沒想到阿義明知小妍年幼，2019年3月上旬，竟然在小妍阿婆的住處客廳內，與小妍發生性行為；2019年5月7日又趁著去醫院探視車禍的小妍母親的機會，在醫院廁所內與小妍進行性交。

整起事件會曝光是因為，小妍久久沒有返回病房，其母發現不對勁，到廁所找人卻撞見2人在廁所內，目睹女兒將褲子拉起，阿義則匆匆地從廁所離去，與家人討論過後，小妍母親決定報警處理。

台中高分院勘驗各項事證後認為，從事園藝工作的阿義已57歲，具有相當的生活經驗、社會歷練，與年僅11歲的小妍年紀相差甚鉅，竟利用對方年幼識淺、家庭破碎，對著阿義尋求父愛的高度情感依附，便與小言發生性行為，行為非常可惡，依2個對未滿14歲女子為性交罪判他應執行有期徒刑7年，全案仍可上訴。