迎戰中秋連假龐大車潮　宜警投入3千人次全力疏導交通

▲不讓中秋連假宜蘭塞爆，宜警投入3千人次全力疏導交通暢通。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中秋4天連假，宜蘭將湧入龐大車潮，為不讓交通塞爆，宜縣警察局全力迎戰，預估使用2,590人次警力及535人次民力，全力投入國5及蘇花改周邊道路與各風景區加強交通疏導，並針對突發性壅塞以交通快打警力即時反應、快速到崗，立即排除回堵。

宜縣警局交通隊表示，迎接即將到來的中秋節四天連假，許多民眾早已規劃出遊行程，高公局預估連假首日國道恐創下歷年中秋連假最高紀錄，交通量將直逼大年初一規模，且公路總局因東部訂房率9成多，估屆時宜花東將湧入龐大人車潮。

另，根據高公局期前預估，國5南下車流自9月30日上午10時起至10月1日下午6時，將造成雪隧長時間壅塞回堵；10月2日、3日上午亦將湧入車潮，預估收假日才會恢復正常；北上部分預估2日下午1時起出現車流，3日、4日從上午9時至晚間9時將是車流高峰。

另蘇花路廊預估南下最大交通量為10月1日、2日，北上高峰則出現於10月3日。建議用路人多搭乘大眾運輸，或避開尖峰車潮以節省旅行時間。

宜縣警局交通隊提醒用路人，中秋連假首2天0時至12時，國5特別實施石碇及坪林南向入口匝道封閉措施，替代道路可改行駛106乙及台9線，或利用國3從南港系統交流道進入國5。

另假期前2天6-12時國5南港系統南向，及後2天14-21時蘇澳至頭城北向入口將實施高乘載管制。此外，台9線及台9丁線蘇花路廊亦實施時段性禁止21公噸以上大貨車（含砂石車）通行，請物流運輸業者提早將人力、路線作妥善規劃。

宜縣警察局請遊客連假出遊記得收聽警廣，警察局將有專責人員隨時插播最新路況，協助用路人預先規劃行程，如遇壅塞請配合員警指揮依序行駛，互相禮讓，避免發生事故，並預祝用路人中秋佳節愉快、行車平安！

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►就是狂！李健竹微雕筆芯「鏈條168」...再破金氏世界紀錄

►蘇澳漁船遭日公務船撞破船艏 船長怒：沒廣播就撞還甩尾

►龜山島又見「龜首崩塌」！ 塵砂揚起賞鯨遊客驚呼連連

►無限量爽吃各國料理才682元！饕客激推Prime等級牛排 板橋凱撒飯店爆划算