中秋連假怕塞車　北市交通大隊增派警員疏導加強取締

▲台北市警方將在中秋連假增派警力進行交整勤務，並加強違規取締。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

下周10月1至4日為中秋節連續假期，北市政府警察局預估中秋節前購物、送禮及出遊人車潮眾多，為維護中秋佳節臺北市交通順暢及行車秩序，警察局特規劃交通疏導勤務，於中秋節前從9月28日起在忠孝西路、中山北路口等100處重要路口崗位，要求各分局派員提前於16時30分到崗疏導，其餘路口則於17時到崗，請駕駛人務必耐心配合交通指揮維護車行順暢。

台北市交通大隊也會在10月1至4日假期期間，針對台北市各觀光遊憩景點包含陽明山、木柵動物園、兒童新樂園、貓空纜車及中秋節開放烤肉區域-河濱公園、大型百貨公司賣場及其他交通繁雜商圈周邊道路，增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日通行。

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北市警呼籲中秋佳節前欲前往北市各觀光景點及賣場百貨之市民朋友，儘量搭乘大眾運輸工具及利用接駁專車，警將針對人、車潮聚集地點加強違停取締、拖吊，民眾上路時也可收聽警廣路況報導，共同維護交通安全與順暢。

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