中秋連假出遊怕塞車　警政署規劃全台警疏導方案

記者張君豪／台北報導

109年10月1日至4日為中秋節連續假期，預估將有大量車潮湧上國道，警政署及各警察機關將透過期前規劃各項勤務作為加強交通疏導及防制交通事故，以維護假期交通安全與順暢。警政署特別彙整國道交通疏導管制措施及替代道路等資訊，供用路人參考。

▲警政署將在中秋連假規劃全台交通疏導方案，也請民眾多多配合。（圖／記者張君豪翻攝）

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警方呼籲民眾連假出遊，可使用下列方法避開塞車路段維護行車安全：

一、多搭乘大眾運輸往返觀光景點

連假期間，交通部為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，推出14家客運業者提供89條重點疏運路線平均85折之票價及45條「台灣好行｣路線，持電子票證乘車享半價等優惠，而欲前往宜蘭的民眾，因國5北上機動實施宜蘭至頭城路段開放大客車通行路肩及主線儀控措施，預估比自行開車節省約30分鐘以上車程，可享便利、省時、省錢等好康。

二、利用免收費及高乘載時段

中秋連假期間10月1日至3日0至5時及4日0至10時國道全線雙向暫停收費，民眾除了可利用此交通離峰時段之外，3人以上車輛也可以趁高乘載實施1至2小時後再上路避免壅塞。

三、掌握交通管制資訊、善用警廣與1968查詢路況

交通部為避免塞車，本次連假祭出多項疏運措施，包括國五匝道封閉、高乘載管制時間提前一小時等，提醒用路人於出門前可查詢高速公路1968App了解交通管制措施、塞車路段等資訊，也可收聽警廣掌握即時路況避開車潮。

四、兒童坐上安全椅，平安快樂回到家

交通部今年修正「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」已於9月1日上路，規定2歲以下幼童搭乘小客車時，需乘坐後向式安全座椅，以避免發生事故時因「甩鞭效應」造成幼童頸部受傷，提醒民眾出門前要檢查安全座椅是否有正確安裝，以守護孩子的乘車安全。

警政署並提供民眾路況資訊查詢網址如下：



交通部臺灣區國道高速公路局：https://1968.freeway.gov.tw/

交通部公路總局：http://www.thb.gov.tw/page?node=7b72125b-c9ac-4e9c-b6a7-d64db8a38956



國道客運票價及轉乘優惠資訊網址如下：

https://www.thb.gov.tw/sites/ch/modules/download/download_list?node=11dadb9e-944d-44ff-8d83-f5f67e2f1639&c=f6268107-8385-403a-bee9-8159d3885628

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