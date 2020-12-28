國中生藥局門口「快閃」搗蛋　南警立即掌握身分告誡3人

▲3名國中生在台南市安南區1家藥局門口「快閃」騷擾，警方查3名國中生身分及聯繫方式，致電施以約制告誡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局12月27日晚上9時許接獲報案，有人在1家藥局門口騷擾，警方立即趕赴現場，惟騷擾對象已離去，經檢視藥局提供監視器畫面，查出係住附近3名國中生先後在藥局門口跳舞，拿交通錐當「大聲公」吼叫等脫序行為，警方掌握該3名涉案學生身分及聯繫方式，致電施以約制告誡。

台南市警三分局表示，警方調閱監視器，循線查出該3名騷擾的青少年為國中生，居住藥局附近，藥局負責人向警方表示，他並不想追究這些孩子的法律責任，只是要告誡這些孩子行為不可取。

經初步了解，3名國中生在藥局門口跳舞、嬉鬧等行為，是為了有趣、好玩，但這樣的行為已經造成店家困擾，警方27日晚上立即致電家長約制3人，也要求該3名學生於28日下課後到派出所進一步說明，由警方當面施以告誡，並要求3名國中生前往受到騷擾的藥局，向業者道歉致意。

市警三分局呼籲，年輕人勇於表現自我並非壞事，但自由是建立在自律的前提下，且應尊重他人，避免造成旁人的不便與困擾，也鼓勵青少年從事正當的休閒娛樂，多從事戶外運動及參與文藝活動，循求正常管道紓解壓力及培養生活品味。

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