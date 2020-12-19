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歷經蛋黃區洗禮　南警二分局6名優質新血上崗

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台南治安、交通付出心力及打拼。▲6名警察新血自10月起分發至台南市警二分局，隨即接受為期兩個月的實務訓練，19日起正式上崗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南治安、交通付出心力及打拼。

▲6名警察新血自10月起分發至台南市警二分局，隨即接受為期兩個月的實務訓練，19日起正式上崗。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

6名警察新血分別從警察大學及警察專科學校畢業後，自10月起分發至台南市警二分局，隨即接受為期兩個月的實務訓練，與師父們共同參與第一線警察勤務，在此期間「做中學，學中做」，順利於12月18日完成訓練，19日起正式上崗。

6名警察新血中服務於南門派出所的邱柏凱表示，在這短短二個月跟隨學長們服勤時，發現警察工作的根本在於為「解決民瘼」，當穿上警察制服與民眾接觸時，當下必須盡力了解民眾需要，希望得到什麼樣的協助，且要懂得「察言觀色」，更要學習「先處理情緒，再處理事情」。

台南治安、交通付出心力及打拼。▲6名警察新血自10月起分發至台南市警二分局，隨即接受為期兩個月的實務訓練，19日起正式上崗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱柏凱於12月初曾與學長在台銀行處理一名女子疑似遭詐騙，該名女子起初情緒激動、語無倫次地聲稱要匯款才能見遠在國外的男友，經學長安撫情緒及勸說後，女子才冷靜並驚覺原來是假交友詐騙，若無學長了解設身處地了解民眾想法，並安撫情緒及耐心勸說，就無法順利攔阻匯款，保障民眾財產安全。

台南治安、交通付出心力及打拼。▲6名警察新血自10月起分發至台南市警二分局，隨即接受為期兩個月的實務訓練，19日起正式上崗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外於保安民防組服務的巡官劉有晴，因警二分局位處台南市「蛋黃區」，週末假日期間轄區各類活動及勤務繁多，許多勤務更是自清晨起始，延至深夜才結束，而家住雲林的有晴表示已一個月餘沒有放完整的假可返家探望父母親，父母親更曾因為擔心及想念便專程南下探望她，這段實務訓練的過程已讓有晴深刻體會警察基層幹部工作原來與想像中有很大落差，且勤務面更包羅萬象。

台南治安、交通付出心力及打拼。▲6名警察新血自10月起分發至台南市警二分局，隨即接受為期兩個月的實務訓練，19日起正式上崗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警察工作中總會順應案件不同、長官要求不一及民眾期待差異，而適時調整，引領實務作為的警師們，除了重視新血們安全外，亦看重面對的態度與能量，要求在其過程中，要謹慎、細心的學習，遇到問題「不恥下問」，不同案件有不同處理方式及態度，如何能完善依規定處理案件並能讓報案民眾感同認可，是需要藉由處理案件的多元性，從中檢討及學習。

台南治安、交通付出心力及打拼。▲6名警察新血自10月起分發至台南市警二分局，隨即接受為期兩個月的實務訓練，19日起正式上崗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警二分局表示，警察面對時空、世態變化快速，要能隨社會變遷而調整不乏，才能與時俱進，更提醒未來執勤時更應注意「三安」，視民如親，將每個民眾當作自己親友看待，處是將能事半功倍，相信這批甫畢業投入警察陣營的新血共同為台南治安、交通付出心力及打拼。

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