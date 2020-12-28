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馬路如虎口　南警加強汽車未依規定轉彎大執法

▲台南市警局於12月29日至31日，將針對邇來發生多起交通事故死亡案主要肇因，持續於本轄啟動「未依規定轉彎、違反號誌及路口未禮讓加強執法」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局於12月29日至31日，將針對邇來發生多起交通事故死亡案主要肇因，持續於本轄啟動「未依規定轉彎、違反號誌及路口未禮讓加強執法」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據統計，台南市2020年1至10月路口事故佔傷亡事故總數65.8％，路口確因行車動線交織機會多，使得交通事故比例大大提高，觀察12月發生之多起交通事故死亡案件，分析相關事故成因大都以汽機車未依規定轉彎、違反號誌及路口未禮讓為主因，更顯示加強路口安全、維護路口行車秩序守法刻不容緩。

▲台南市警局於12月29日至31日，將針對邇來發生多起交通事故死亡案主要肇因，持續於本轄啟動「未依規定轉彎、違反號誌及路口未禮讓加強執法」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為加強未依規定轉彎或違反號誌行駛造成之交通事故防制，台南市警局於12月29日至12月31日將針對邇來發生多起交通事故死亡案主要肇因，持續於本轄啟動「未依規定轉彎、違反號誌及路口未禮讓加強執法」。本次執法重點項目分別為「未依規定轉彎」、「違反號誌管制」、「無照駕車」、「騎乘機車安全帽配戴」與「取締酒後駕車」，希望藉由執法及宣導雙管齊下提醒用路人遵守交通法規意識。

▲台南市警局於12月29日至31日，將針對邇來發生多起交通事故死亡案主要肇因，持續於本轄啟動「未依規定轉彎、違反號誌及路口未禮讓加強執法」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長詹永茂表示，因時因地執法非處罰為目的，而係為導正用路行為，以建立安全的用路環境。交通警察大隊並提醒機車轉彎5原則供參考：1、機車騎士如從單一混合車道道路欲左轉至多車道道路，須先打方向燈，始可左轉進入指定車道（機、慢車道或混合車道）。2、如遇多車道內側禁行機車時，而該路口未設待轉區，仍需強制二段式左轉。3、設有待轉區路口務必待轉。4、單純路口，各行向均為混合車道時，可打方向燈左轉。5、不論任何車道，機車欲右轉，路口前打方向燈，走最外側車道再轉（注意不要行駛超過邊線外）。

考量台南市交通運輸特性私人汽機車使用高，駕駛人建立正確的防禦駕駛觀念並提升危險感知能力更形重要。道路交通安全與秩序需要全體用路人共同維護。

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