15歲國中生灌水泥「酷刑悶殺」同學　驚恐狂唸佛經：祂一直在旁邊

▲1998年八里桶屍案轟動全台，隨著近年桶屍案偵破，再掀討論 。（圖／翻攝自YouTube／法眼黑與白）

記者柯沛辰／綜合報導

警方今年11月偵破台中、苗栗桶屍案，找到16歲蔡姓少女、54歲黃姓男子遺體，震驚社會。事實上，全台首起桶屍案發生在1998年，令人不寒而慄的是，兇手是一群年僅15歲的國中生。

律師劉韋廷近日在節目《震震有詞》中提到22年前轟動社會的八里桶屍案，談到自己當時在法院擔任書記官，印象中是全台第一起水泥桶屍案件，不僅轟動社會，連法院內也鬧得沸沸揚揚，因為這樣的手法在台灣史無前例，而且犯案的還是一群小孩子。

劉韋廷表示，當時一群15歲國中生把同學灌到水泥桶裡，棄置八里海岸附近。不過，其中一名15歲少年來開庭時，在候審室一直唸佛經，全程眼睛閉著、不敢張開，很快引起他的注意，不禁上前詢問「為什麼你會一直唸佛經？」

當時少年聽聞，隨即抬頭表示，死者不斷向他索命，「一直圍繞在我旁邊」。劉韋廷聽完，看得出少年精神呈現崩潰狀態。

▲劉韋廷回憶八里桶屍案細節。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

劉韋廷透露，當時警方開桶時，發現死者的手是掙扎時的模樣，代表這個同學是活活被放到桶子裡，然後灌進水泥，最終吸入水泥悶死，並非死後才被放入桶內封屍，所以不難想見一名15歲少年殺害同學後，整個腦海都是那個畫面，內心自然難以釋懷。

資深媒體人丁學偉也補充，當時警方帶著3、4個少年要去認屍，起初幾人坐上警車昏昏沉沉、時睡時醒，全程不發一語，怎料途中突然大吼大叫，不停重複「人不是我殺的」、「不要來找我」，最後好不容易到了棄屍現場，一行人根本不敢下車，只敢遠遠用手指著棄屍現場方向，「在那裡，你們自己去挖」。

根據《東森新聞》報導，土城分局督察組組長潘文通日前受訪時透露，桶子鋸開後，遺體和水泥結合在一起，經解剖發現，死者的胃裡全是泥沙，明顯是吸入水泥後窒息而亡。

▲警方鋸開水泥桶，發現遺體死狀淒慘 。（圖／翻攝自YouTube／法眼黑與白）