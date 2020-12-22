用績效表現回應市民期待　南警宣示打造六都最安全城市

▲台南市警局發布2020年多項工作成果數據，顯示台南整體治安、交通狀況均呈現穩定進步趨勢，並宣示打造六都最安全城市，回應市民期待。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

為重拾社會大眾對治安的信心，讓市民有感，市警局發布2020年工作成果數據，顯示台南整體治安、交通均呈現穩定進步趨勢，感謝市長黃偉哲及市議會在警政各項業務推動的支持，雖近期有發生令人遺憾治安事件，也藉此機會痛定思痛，重新檢討制度面不足的地方，重新學習，勇於當責溝通，回應市民朋友的期待。

台南市警局指出，台市現在被封為「最難詐騙的城市」並有「車手地獄」美名，2020年迄今攔阻被害件數1058件，六都第一，攔阻金額高達近2億元，詐欺車手提領次數亦為六都最低，詐欺刑案發生數較去年同期減少153件，顯示台南是詐欺集團最不願來的地方，這都有賴於警方長期與各金融機構及超商密切合作，有效建立防詐封鎖線，在網民切身相關的網路詐欺偵防上，亦有所斬獲，查獲電信網路詐欺集團29件360人，較去年同期成長45％。

10月份發生令人遺憾的馬國女大生命案，引發社會大眾對治安的顧慮，市警局也藉此機會痛定思痛，勇於檢討制度面不足之處，並用多項治安成果數據來消除民眾的質疑，本年度各類刑案發生件數相較於去年穩定減少，破獲率逐步上升，對於各類暴力犯罪及槍擊案件均全數偵破，暴力犯罪成功減少近10％發生率，槍擊案件減少近23％，竊盜刑案發生也大幅下降近20％，而溯源查獲製毒工廠案件，則較去年同期增加43%，顯示台南在整體治安上是平穩中進步的，希望市民朋友能看見南警的辛勞努力，民眾的肯定，是我們前進的動力。

而民眾最關心的交通部分，警方常被誤解是為了績效而取締交通違規，市警局強調規劃各項交通執法作為只是手段之一，目的是為了保護用路人安全及培養民眾遵守交通規則的習慣，其中讓民眾最痛恨的就是酒後駕車行為，本年度迄今已取締酒後駕駛5773件，比去年同期成長11％，也讓酒駕肇事較去年同期減少143件、傷亡減少271人，針對有「馬路殺手」稱號的大型違規車輛加強取締，件數亦比去年同期高出85％。

市警局進一步表示，交通執法採取動態滾動式檢討分析的策略，針對易肇事違規態樣、路段，採不定時不定點發布交通執法專案，讓本年度交通事故傷亡件數較去年同期減少3375件、傷亡人數減少6024人，降幅均達10％以上，減少比例是六都最佳的，相對降低用路人潛在風險，保護市民交通安全；而多數民眾關心的檢舉達人議題，市警局會嚴格審核，並已向中央建議修法，完善交通違規檢舉機制。

台南市警局長詹永茂表示，治安工作沒有空窗期，維護交通秩序、淨化社會風氣及打擊犯罪，是身為警察的使命，感謝黃偉哲市長及市議會全力支持增補警力及添購應勤裝備，南警全體同仁會秉持市長黃偉哲「沒有最好，只有更好」的施政理念，持續推動各項警政工作，全力守護市民生命財產安全。

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