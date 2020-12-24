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日本校規「限穿白內衣」！走廊站一排解扣檢查　違規下場曝光

▲▼ 水手服,日本妹 。（示意圖／視覺中國）

▲在中學時期，無論是哪間日本學校，學生都會統一分配到相同樣式的制服，多數學校都會將其制服列為學費內，不需額外繳費 。（示意圖／視覺中國）

文／中央社東京23日綜合外電報導

日本福岡縣律師會調查縣內不合理的「黑心校規」，發現逾8成福岡市立的國中都規定學生內衣顏色，不只內衣顏色違規被要求當場脫掉，甚至有學生被要求敞開胸前襯衫供師長檢查。

日本讀賣新聞報導，福岡縣律師會調查縣內69所福岡市立的國中校規，結果發現超過8成的57所學校竟規定「限穿白色內衣」。

另外，50所學校依學生性別決定制服種類；62所學校禁止削短頭部兩側頭髮的削邊頭（undercut）髮型；56所學校禁止修眉毛。

律師會也聽取曾受到不合理校規指導的10幾名學生、家長及教師意見。例如穿不合規定顏色的內衣，會在學校被要求脫掉；師長會要求學生在走廊站成一排，敞開胸前襯衫檢查內衣；或是明明有男學生在場，卻在體育館內檢查內衣。

也有不少教師反映，校規規定襪子的長度必須從地面算起15公分長，不能理解這樣的校規有什麼意義。

福岡縣律師會表示，發現許多荒謬不合理的校規，有些甚至侵犯人權，他們將彙整修改校規的建議，預計在明年2月的研討會上提出。

福岡市教育委員會則表示，伴隨社會變化，價值觀也變得多元，將指導各校修正看起來有侵害人權的校規。

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