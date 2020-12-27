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紐約診所驚爆「疫苗醜聞」！涉詐欺取得2800劑　慘遭刑事調查

▲▼英國2日宣布批准輝瑞疫苗，新冠疫苗，疫苗接種，施打。（圖／路透）

▲美國紐約一間診所被爆料不當取得疫苗，並替優先族群以外的一般民眾施打。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約州警方與公衛官員26日透露，他們正在針對布魯克林區的Parcare社區公衛網路（下稱Parcare）展開刑事調查，因為此診所涉嫌違反州政府指導方針，以詐欺手段取得2800劑莫德納（Moderna）新冠疫苗，並替優先族群以外的一般民眾施打。

綜合Wivb、NBC New York與《美聯社》等外媒報導，州政府公衛專員祖克（Dr. Howard Zucker）聲明，他的辦公室職員正與州警察合作調查此案。他接到的通報指出，Parcare涉嫌以「詐欺手段」取得疫苗，並將其轉移至「州內其他機構，提供大眾施打」。

祖克說明，紐約州將第一線醫護人員、長照機構居民與員工列為優先接種對象，若Parcare行為屬實，就是違反州政府指導方針，「我們非常認真看待這件事，衛生部將協助州警進行本案刑事調查。任何人被發現知情涉入這項策畫，將在法律的最大範圍內遭到究責」。

新聞網站Boro Park 24於21日報導，Parcare宣稱獲得3500劑莫德納疫苗。總裁兼CEO施萊辛格（Gary Schlesinger）說，「數百名患者今天已經施打疫苗，仍有人正在前來接種」。他還預期同一天在布魯克林自治市公園（Boro Park）替500人施打疫苗。

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