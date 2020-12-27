北京再添本土確診5例　徐和建：疫情防控要進入緊急狀態！　

▲北京順義區新冠肺炎本土確診案例陸續增加。（圖／CFP）

記者魏有德／北京報導

北京今（27）日舉行新冠肺炎疫情防控記者會，發言人徐和建強調，近期北京出現多點零星散發病例，疫情防控形勢嚴峻，「各區各單位要進入緊急狀態，以更堅決的態度，更嚴厲的措施，遏制疫情擴散蔓延。」此外，北京市同時公布5例本土確診案例及1例無症狀感染者，案例涉及3個曾一同出遊及購物的家庭。

▲北京順義區蓮竹花園社區已實施封閉管理。（圖／翻攝新京報）

據悉，新增的5名確診病例均住在北京順義區，其中4人為當地金馬工業園某公司員工，另1人則是超市員工；至於無症狀感染者則為計程車司機。北京市疾控中心副主任龐星火表示，上述確診病例和無症狀感染者均為昨（26）日通報確診病例的密切接觸者，5例確診病例及12月25日確診病例之間互為親友關係，涉及3個家庭，曾於近日在一起聚會或一同購物；無症狀感染者曾搭載過確診病例。

▲北京疾控中心副主任龐星火。（圖／CFP）

北京市為加強防疫管控，宣佈自今日起，將順義區南法信鎮西杜蘭村、高麗營鎮張喜莊村列為中風險地區。截至目前，北京共有朝陽區漢庭酒店大山子店（包括底商）、順義區南法信鎮西杜蘭村、順義區高麗營鎮張喜莊村等3個中風險地區，全市其它地區均為低風險地區。

北京疫控中心表示，近期已出現多點散發及局部聚集性疫情，疫情傳播風險加大，呼籲近14天到訪場所涉及順義區已公佈的病例軌跡相關地點，要及時向社區報告，主動前往轄區組織的核酸檢測地點，按照社區要求接受核酸檢測。