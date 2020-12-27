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柯文哲批紐籍機師是「失敗案例」　莊人祥：指揮中心一向誠實面對

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

長榮航空紐籍機師（案765）害台籍女性友人（案771）染疫，讓台灣253天零本土記錄破功，台北市長柯文哲批評，紐籍機師是境外阻絕失敗的案例。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，當初是考量機組人員值班特殊性，才會訂出縮短居檢規範，現已改採國內加強管理方式，包括居家檢疫7天，檢驗陰性後才讓他進入社區。

柯文哲今（27）日出席民眾黨嘉義總服務處開幕茶會，被問及指揮中心是否應對紐籍機師造成防疫破口提告？他表示，純粹從科學上的考量，既然民眾入境要檢疫14天，他倒覺得中央要去解釋，當初是誰准許他們居家檢疫3天、5天的？直言這就是境外阻絕失敗的案例。

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民航局今年6月7日修正《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》，機組員返台後依疾管署於機場所提供之健康聲明書辦理，在入境無症狀情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後3天內，客艙組員或機務人員入境後5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。前述限制期滿後到第14天則進行自主健康管理。

莊人祥下午在指揮中心回應柯文哲批評，表示台灣一直都很注重機組人員管理，先前是考量值班特殊性，才會請民航局針對機組員用特殊方式進行管理，從6月至今將近5個多月，這麼多人次回來，只有非常少數機組員出現違規，航空公司也有做後續裁罰與要求離職，該名機師的確是最嚴重部分。

莊人祥說，面對該起事件，指揮中心一向都採取誠實面對態度，當初是希望他們在國外能落實管理，因為沒辦法做到，現在會採進到國內加強管理方式，包括居間檢疫7天，檢驗陰性後才能讓他進到台灣社區。

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