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歐盟、英國達成「脫歐貿易協議」　新關係嚴峻挑戰一次看

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電

歐洲聯盟與英國今天完成歷史性的脫歐貿易協議，化解「硬脫歐」急迫危機，歐英關係在2021年將進入新篇章，但各自都有嚴峻挑戰。

▲▼英國,歐盟,脫歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟與英國達成歷史性的脫歐貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

經過約9個月艱困談判，歐盟與英國終在平安夜敲定脫歐貿易協議，從明年1月1日生效，除化解「硬脫歐」危機、保障雙方未來龐大貿易額，英國政府更高調表示「拿回對我們的錢、邊界、法律、貿易及捕魚水域的控制權」。

對英國而言，脫歐最重要是彰顯收回主權，另一方面，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則高舉取得「公平、面面兼顧而且正確」的協議，強調保護歐洲利益。

退出的英國要到主權，被分手的歐盟則說保障了利益，但在雙方領導人漂亮的話語背後，後脫歐時代各自也面臨嚴峻挑戰。

在歐盟方面，英國對歐盟的預算貢獻及其在國際政治與軍事的影響力，都是重要資產，英國的離開恐也使歐盟失去一些勢力。

歐盟2018年時曾表示，脫歐後歐盟每年預算缺口可能高達120億至150億歐元，因此英國離開，歐盟每年預算缺了一大塊，得找其他成員國分擔，或是刪減預算，另覓財源等。

在國際政治及軍事方面，英國是聯合國常任理事國，是北大西洋公約組織中國防開支僅次於美國的歐盟大國，且與美國關係密切，此外更是歐盟前5大經濟體，短時間內其它城市難以取代歷史悠久的倫敦金融中心地位。

英國脫歐後，歐盟也憂心帶動其它成員國內的疑歐派聲勢壯大。今年歐洲受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情打擊，各國各自封鎖邊境，再加上經濟走弱，更多的限制措施及更艱困的生活都可能擴大民眾不滿，進而激發更多民粹主義情結。

至於英國，除今年受到疫情重創，近期又傳出變種病毒，在明年經濟充滿變數外，蘇格蘭可能會是一個議題。蘇格蘭民族主義者近期點出，他們從一開始就未想過脫離歐盟，如今可能想再度嘗試成為一個獨立國家，然後重新申請加入歐盟。

特別是今年蘇格蘭民眾認為，蘇格蘭政府防疫表現相較英國首相強生（Boris Johnson）更值得稱許，蘇格蘭重新舉辦一次獨立公投呼聲漸高，強生能否阻絕再辦公投的意圖，受到各界矚目。

WATCH LIVE: My update on our future partnership with the European Union.

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Boris Johnson 發佈於 2020年12月24日 星期四

▲強生記者會自影片17分55秒處開始

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