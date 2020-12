歐盟、英國達成「脫歐貿易協議」　新關係嚴峻挑戰一次看

文/中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電

歐洲聯盟與英國今天完成歷史性的脫歐貿易協議,化解「硬脫歐」急迫危機,歐英關係在2021年將進入新篇章,但各自都有嚴峻挑戰。

▲歐盟與英國達成歷史性的脫歐貿易協議。(圖/達志影像/美聯社)



經過約9個月艱困談判,歐盟與英國終在平安夜敲定脫歐貿易協議,從明年1月1日生效,除化解「硬脫歐」危機、保障雙方未來龐大貿易額,英國政府更高調表示「拿回對我們的錢、邊界、法律、貿易及捕魚水域的控制權」。

對英國而言,脫歐最重要是彰顯收回主權,另一方面,歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)則高舉取得「公平、面面兼顧而且正確」的協議,強調保護歐洲利益。

退出的英國要到主權,被分手的歐盟則說保障了利益,但在雙方領導人漂亮的話語背後,後脫歐時代各自也面臨嚴峻挑戰。

The UK remains a trusted partner. We will stand shoulder to shoulder to deliver on our common global goals.



But now let's turn the page and look to the future.



To all Europeans I say: it is time to leave Brexit behind.



Our future is made in Europe. pic.twitter.com/QefWjB5KdH