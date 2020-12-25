雪地驚傳「3米巨獸」飢餓追殺馴鹿！　獵人目擊嚇壞：腳印好像人

▲美國阿拉斯加傳出獵人目擊神祕生物的事件。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

美國阿拉斯加傳出離奇事件。一個家庭在巴羅（Barrow）附近的北坡（North Slope）地區狩獵，正在小木屋內休息時，發現一群馴鹿驚慌奔跑著，後方竟出現一隻身高10英尺（大約3公尺）的深色野獸拚命追趕，後者還在雪地留下類似人類的腳印。有人揣測，這個神秘生物或許是因紐特人（Inuit）神話裡的Tornit。

根據《每日星報》，神秘生物研究者麥克格拉斯（Andrew McGrath）表示，這家人每年秋天都在巴羅與艾特跨薩克（Atqasuk）之間獵捕馴鹿，已經不是第一次目睹Tornit，「他們有次看見，3個高大黑影站在小木屋附近的山上，一直盯著他們看」。

麥克格拉斯是《北美野獸》（Beasts of North America）的作者。他引述傳說指出，Tornit非常喜歡吃肉，尤其特別喜歡馴鹿，與美洲西北部太平洋地區的「素食」大腳怪不同，「另外一位目擊者宣稱，他開船時被一隻Tornit跟蹤。那個生物沿岸奔跑，尾隨著船順流而下，最後消失在樹叢中」。

Reindeer stalked by '10ft beast' as hunters spot herd fleeing scary 'flesh hungry creature'https://t.co/iz5arKOG4M pic.twitter.com/D6clToO9TP — Daily Star (@dailystar) December 24, 2020

麥克格拉斯認為，目擊者看見的可能是一隻掉毛的北極熊，又或者真有未知生物隱身在阿拉斯加荒野，但不論Tornit是「想像力太豐富所虛構出來的，或獵人在篝火旁編造的故事，世界各地幾十年來持續出現關於這種生物的報導，各種描述與行為之間也有著驚人的關聯」。

根據因紐特傳說，Tornit身長10英尺，全身黑、棕或灰色，兩腳站立，時常在北坡附近地區留下類似人類的足跡。

網站Fandom引述《安克拉治日報》指出，自從第一批人類跨越白令陸橋後，Tornit的傳說就開始流傳。一開始，因紐特人與Tornit和平共處，共享土地與獵場。但是，一個年輕Tornit未經允許，借走因紐特人的狩獵皮艇（kayaks）卻不小心弄壞，在睡夢中遭船主憤怒殺害。其他Tornit嚇得全部逃離消失，此後卻頻繁發生獵人失蹤或離奇死亡的事件。

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