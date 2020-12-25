6歲兒「坐氣球飄走」！夫妻急報警…真相逆轉下場慘了　最新現況曝

▲美國科羅拉多州一對夫婦宣稱兒子坐著氣球飄走。圖為當事人住家後院的巨型氣球擺放裝置。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國科羅拉多州一對夫妻宣稱，6歲兒子法爾肯（Falcon）坐上家人自製的巨型飛碟形狀氣球，竟被一陣強風吹上天空飄走，著急報警。此案震驚全國，被媒體鋪天蓋地報導，也讓多個救援單位動員搶救，最後卻被發現是場騙局。他們被判有罪並入獄服刑，23日獲得州長赦免，消除犯罪前科。

綜合BBC、《今日美國》報導，理查（Richard Heene）與真由美（Mayumi Heene）於23日與其他20名囚犯共同獲得赦免。科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）說，這對夫妻「已經在社會注視下服刑，付出代價，不應該餘生都被犯罪前科拖住腳步」。

▲理查、真由美與兒子法爾肯事後一起接受記者採訪。（圖／達志影像／美聯社）

美國電視台當年花費數小時報導「氣球男孩騙局」（Balloon Boy Hoax）。救援團隊與2架國民衛隊直升機全都投入行動，丹佛國際機場也暫時停飛。相關單位追蹤氣球降落位置，趕到一片農田中央，卻沒有看見人影，非常擔憂孩子的安全，最後才在當事人的自家閣樓中找到法爾肯，當時還以為只是虛驚一場。

這家人事後在脫口秀《賴瑞金現場》（Larry King Live）接受知名記者布利策（Wolf Blitzer）採訪。法爾肯被問及為何躲在家中閣樓時，看著父母說，「你們說，我們這麼做是為了節目」，當場戳破爸媽的謊言。 ▲理查與真由美因為此案留下前科，23日獲得赦免，消除犯罪紀錄。（圖／路透）

節目播出後，警方展開進一步調查。警長奧德登（Jim Alderden）表示，理查與真由美假裝讓兒子的「生命處於危險之中」，只為了博取曝光度與知名度，與電視實境秀簽約，賺取大筆鈔票。 理查在法庭上承認試圖影響公職人員的聯邦重罪，被判服刑1個月，真由美因通報虛假案件坐牢20天。此外，2人也被要求支付3.6萬元美金（大約新台幣100萬元）罰款。他們去年接受《ABC新聞》採訪時說，當時真的很擔心兒子可能坐上氣球，才會報警求救，這一切都不是騙局。

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