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提早抵台！華航倫敦班機載127人　乘客分11批走專屬通道、保全戒護

▲▼因應新冠肺炎疫情,第三批武漢台商包機返台,武漢包機,武漢肺炎,湖北類包機。（圖／記者李毓康攝）

▲先前包機回台時，飛機降落後直接滑行至機棚，由護理人員幫乘客檢疫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳以昇、許展溢／台北報導

英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒株來勢洶洶，華航CI082班機載運114名旅客自倫敦返台的班機今（27日）晚即將抵達，是英國變種病毒大肆擴散後，單日抵台的最高人數。機場公司營運安全處長黃啟明表示，防疫工作絕對會做到滴水不漏，不會和一般旅客混流，預計動員11梯次保全協助入境。

黃啟明說，從昨天就安排專屬停機位跟候機室，會先在這地方先做完疫調，由專屬人員和保全戒護，沿著路徑通道，先證照查驗，通關、行李沿途都有保全戒護，直到專屬入境通道，接著到北側航廈防疫車道，以集中檢疫方式辦理，作業完畢會做環境清消，最重要是，「通行中都會有保全人員全程戒護，不會和其他人員或旅客有混流狀況。

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▲▼機場公司營運安全處長黃啟明。（圖／記者陳以昇攝）

▲黃啟明強調，防疫過程絕對滴水不漏。（圖／記者陳以昇攝）

黃啟明表示，也設定專屬旅客使用廁所措施，不能混到別的地方，戒護人員部分，機場有防疫人員和機場保全共同配合，嚴密管控，全程都戴護目鏡、口罩和手等等防護，絕對沒問題，會做到滴水不漏。至於有多少名人員戒護？黃啟明說，此次保全作業，前後引導兩邊和後面戒護，一梯次有4至5位保全，以往防疫每梯次為10位進行通關，英國旅客這次有114人，將分11梯次。

另外，若有旅客不舒服，黃啟明指出，要登記CDC防護作業，有另一套標準，也就是這個人要先區隔開來，重新進行檢疫行為，再搭防疫車輛，或利用特別救護車送到集中隔離地點。返國旅客登車共有6部巴士會做防疫運送作業，遊覽車預計2至2.5小時前要就定位，工作人員的前置作業則是1至1.5個小時要就定位。

華航CI082班機原本預定晚上6時15分抵達，但根據桃園機場網站的客機抵達時間，班機已改時，將提早在5時40分左右抵達。據了解，班機加上13名機組員，共搭載127人。

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