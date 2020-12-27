「毀滅火球」炸出！橘紅烈焰吞噬街道…秒焦黑　美聖誕爆炸畫面曝

▲美國納什維爾聖誕節爆炸案發生瞬間的火花。（圖／翻攝自Facebook／Chad Hardy）

記者吳美依／編譯

美國納什維爾（Nashville）25日清晨發生汽車爆炸案，波及建築與車輛，所幸沒有造成大規模傷亡，3名傷者送醫後也無大礙。社群媒體上流傳的最新影片正好捕捉到爆炸瞬間，只見一團巨大火球猛然炸出，破碎磚瓦跟著噴飛，橘紅色烈焰立刻吞噬街道，所及之處都受衝擊，化為一片焦黑。

影片中，一名似乎是員警的人走在街上，距離停放的露營車大約1.5個街區，遠處隱約還可看見一輛警車正在閃爍巡邏燈號。此人走出鏡頭大約13秒後，畫面閃現一陣強光與橘紅色烈焰，恐怖瞬間全被鏡頭捕捉下來。

本案發生於納什維爾市中心第二大道，一輛停放許久的露營車突然開始播放警告訊息，由不知名女聲反覆說著「現在撤離，這輛車內有個炸彈，並且即將爆炸」，不久後就發生慘案。執法單位定調此為「蓄意謀劃」，爬梳500條線索、調查數名個案後，將男性居民華納（Anthony Quinn Warner）列入嫌疑犯；現場發現不明屍塊也被送往檢驗。

Incredible 由 Chad Hardy 發佈於 2020年12月25日 星期五

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