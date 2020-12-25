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澳洲消防猛男「秀巨肌」祝賀聖誕！暖抱毛孩募款　互動超有愛

▲2021年澳洲消防猛男月曆。（圖／翻攝Australian Firefighters Calendar）

▲澳洲消防員們拍攝2021年月曆，替動物福祉慈善機構募款。（圖／翻攝Australian Firefighters Calendar）

記者吳美依／編譯

澳洲消防隊拍攝聖誕祝賀短片，隊員們大方赤裸上身、秀出健美身材與肌肉，和獲救犬貓俏皮互動。他們也推出2021年月曆，替動物福祉慈善機構募款；由於今年發生災難性野火，因此主題也特別關注拯救野生動物。

澳洲消防隊連續第28年推出月曆，今年一共發行6款樣式，其中包括2個新版本。「英雄」表彰努力奮鬥的消防員和緊急救災服務團隊，「動物愛好者」紀念澳洲標誌性動物、治療伴侶動物以及因野火而面臨生存危機的野生動物。

發行總監羅傑斯（David Rogers）說，大家目睹野生動物逃離野火、喪失生命的悲劇都深受影響，「月曆上的每個人都認為，我們今年所有的努力必須集中關注澳洲野生動物」。他指出，這場災難摧毀森林，消滅國內高達1億隻動物，也使得許多生命流離失所，無法回到自然棲地。

新南威爾斯州消防隊（Fire and Rescue NSW）首席消防員辛普森（Cameron Simpson）說，「撲滅大火、目睹野生動物受苦後，我和隊員們自覺必須做更多」。他們曾捐款照顧一隻名叫安文（Anwen）的無尾熊，「親眼看見麥格理港（Port Macquarie）無尾熊醫院的志工工作後，我們對於野生動物保育的觀點永遠改變了」。

澳洲消防隊今年也繼續推出知名的貓狗月曆，但由於社交距離限制，改由飼主帶著自己的獲救毛小孩來拍照。羅傑斯表示，募款將能夠協助不幸動物，透過救援組織找到新家。

Who needs a parrot when you can have Arli sitting on your shoulder! Cohen is a firefighter in Broken Hill and at 6ft 3...

Australian Firefighters Calendar 發佈於 2020年12月2日 星期三

Ho Ho Ho...it's Lloyd and Echo wishing you all the very best for your Christmas Day! Don't forget to get out to your...

Australian Firefighters Calendar 發佈於 2020年12月23日 星期三

澳洲消防隊去年的月曆募款贊助庫倫賓（Currumbin）野生動物醫院長達近6個月，讓潘恩醫師（Dr Michael Pyne）與其團隊放心拯救大量湧入的無尾熊、袋熊、袋鼠和鳥類。潘恩表示，這份支持「在野火期間至關重要，當時用品非常有限，資金的挹注協助拯救許多動物」。

消防隊2021年月曆的募款所得將捐給支持野生動物的本土動物慈善機構，包括拜倫灣（Byron Bay）野生動物醫院。范米爾醫師（Dr Stephen Van Mil）與其團隊正在建立澳洲第一個行動野生動物醫院，以利迅速趕到緊急狀況現場，實施救治。

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