澳洲消防猛男「秀巨肌」祝賀聖誕！暖抱毛孩募款　互動超有愛

▲澳洲消防員們拍攝2021年月曆，替動物福祉慈善機構募款。（圖／翻攝Australian Firefighters Calendar）
記者吳美依／編譯
澳洲消防隊拍攝聖誕祝賀短片，隊員們大方赤裸上身、秀出健美身材與肌肉，和獲救犬貓俏皮互動。他們也推出2021年月曆，替動物福祉慈善機構募款；由於今年發生災難性野火，因此主題也特別關注拯救野生動物。
澳洲消防隊連續第28年推出月曆，今年一共發行6款樣式，其中包括2個新版本。「英雄」表彰努力奮鬥的消防員和緊急救災服務團隊，「動物愛好者」紀念澳洲標誌性動物、治療伴侶動物以及因野火而面臨生存危機的野生動物。
發行總監羅傑斯（David Rogers）說，大家目睹野生動物逃離野火、喪失生命的悲劇都深受影響，「月曆上的每個人都認為，我們今年所有的努力必須集中關注澳洲野生動物」。他指出，這場災難摧毀森林，消滅國內高達1億隻動物，也使得許多生命流離失所，無法回到自然棲地。
新南威爾斯州消防隊（Fire and Rescue NSW）首席消防員辛普森（Cameron Simpson）說，「撲滅大火、目睹野生動物受苦後，我和隊員們自覺必須做更多」。他們曾捐款照顧一隻名叫安文（Anwen）的無尾熊，「親眼看見麥格理港（Port Macquarie）無尾熊醫院的志工工作後，我們對於野生動物保育的觀點永遠改變了」。
澳洲消防隊今年也繼續推出知名的貓狗月曆，但由於社交距離限制，改由飼主帶著自己的獲救毛小孩來拍照。羅傑斯表示，募款將能夠協助不幸動物，透過救援組織找到新家。
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澳洲消防隊去年的月曆募款贊助庫倫賓（Currumbin）野生動物醫院長達近6個月，讓潘恩醫師（Dr Michael Pyne）與其團隊放心拯救大量湧入的無尾熊、袋熊、袋鼠和鳥類。潘恩表示，這份支持「在野火期間至關重要，當時用品非常有限，資金的挹注協助拯救許多動物」。
消防隊2021年月曆的募款所得將捐給支持野生動物的本土動物慈善機構，包括拜倫灣（Byron Bay）野生動物醫院。范米爾醫師（Dr Stephen Van Mil）與其團隊正在建立澳洲第一個行動野生動物醫院，以利迅速趕到緊急狀況現場，實施救治。
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