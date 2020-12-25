蘇偉碩赴監察院聲請人權保護　嗆衛福部食安法就是「食品國安法」

記者林銘翰／台北報導

醫師蘇偉碩長期發表反對萊劑言論，遭衛福部認定散播不實消息，函文警政署告發違反《食安法》，蘇偉碩25日上午親赴赴監察院陳情，向監察院長兼國家人權委員會主委陳菊聲請人權保護。蘇偉碩表示，在自己還沒有接到警察通知書之前，根本不知道有《食品安全衛生管理法》第46-1條的法律存在，「現在我感覺到這條根本就是一條食品的國安法」。

▲中華人權協會與民團組成律師團，陪同蘇偉碩向國家人權委員會聲請人權保護。（圖／記者李毓康攝）



中華人權協會與民團日前組成律師團，25日上午陪同蘇偉碩親赴監察院陳情，向監察院長兼國家人權委員會主委陳菊聲請人權保護。

蘇偉碩表示，言論自由不應該只有保障特定人士，有些人擁有比較高的職位，例如政府官員常常講錯了話沒有負責，可是老百姓好像講了一點話，政府就要用放大鏡、顯微鏡檢視，甚至連衛福部長陳時中都脫口「如果見解不同就法院見」。

▲反萊豬醫師蘇偉碩。（圖／記者李毓康攝）



蘇偉碩直言，這樣就是侵犯人權、要讓老百姓感到害怕，自己的確在過程中也曾經覺得害怕，但害怕的不是因為自己說錯了什麼，而是為什麼衛福部、政府不願意就萊豬的健康問題，大家在科學上好好坐下來討論，更令他感到害怕的是，對於其他認為萊豬造成人體健康影響、主張萊豬就是毒豬的人，是否也會因為這個案子，從此不再對政府提出不同意見。

蘇偉碩指出，在自己還沒有接到警察通知書之前，根本不知道有《食品安全衛生管理法》第46-1條的法律存在，「現在我感覺到這條根本就是一條食品的國安法」，人民針對食品安全政策提出言論，「政府不喜歡時，他就可以用這條食品國安法來對付你」。

蘇偉碩說，今天恰巧是行憲紀念日，憲法所載的言論、講學、著作、出版自由，不應該只是可以出版而已，而是應該讓人民在發表、出版、構思一個還沒被人接受的學術想法，即使是天馬行空、不合常理也可以無所畏懼，而且講出來後可以跟大家自由討論，即使有人存有不同意見，也可以無所恐懼地在民主自由的社會中試著追求真理。

▲蘇偉碩向監察院陳情。（圖／記者李毓康攝）



蘇偉碩強調，立法院24日通過9項開放萊豬的行政命令，連執政黨立委自己也不敢同意，他相信如果沒有黨紀處分與總統府、行政院的壓力，行政命令無法在立法院通過審查，國會議員表達選民的意見時，內心都有非常大的恐懼，連只是投下棄權的民進黨立委林淑芬、劉建國等人，還要自己說明為什麼沒有跟著黨的意志下去走，「這個國家到底怎麼了」。

蘇偉碩也提及，自己在30年前就跟著現在的執政黨，在街頭上抗議、遊行與參加演講，當時內心對他們非常崇拜，「因為他們做我們不敢做的事、說我們不敢說的話」，當時父母要求他不要談政治、不要參與政治，「結果到了今天我媽還是跟我講一樣的話」。

蘇偉碩表示，國人現在已經沒有辦法放心的吃豬肉了，如果連討論的自由都被剝奪，我們的國家就不會是民主、自由的國家，也不堪稱有人權，這是他的看法也是感慨，雖然恐懼害怕還是要想辦法克服、把事實真相說出來，「我不會讓國家機器，用這樣的食品國安法鎮壓不同意見」。

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