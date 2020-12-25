抗萊豬！全市設33處「豬肉產地示範區」　盧秀燕：絕對守護食安

▲▼盧秀燕上午視察東光市場肉攤時表示，絕對會守護市民食安。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

因應中央明年元旦將開放含萊克多巴胺美豬進口，台中市政府已在全市設立33處肉品產地標示示範區，要求業者標示來源，守護市民食安，市長盧秀燕25日率隊前往北屯區東光市場視察，逐攤檢視產地標示張貼情形，她強調，市府已做好整備，全力輔導、查核肉品產地標示，要讓市民安全飲食、安心消費。

盧秀燕早上前往東光市場，逐攤檢視攤位上「牛哥豬弟」肉品產地標示貼紙，確認都有清楚張貼，她感謝攤商與市府站在一起，一同捍衛市民食的安全，鼓勵消費者認明產地標示，品嘗在地、好吃、健康又實在的肉品，許多攤商也熱情比讚，高喊支持肉品標示，「支持國產豬」、「絕不販賣萊豬」。

盧表示，立法院昨天通過明年起開放萊豬，市府相當擔心、相當遺憾，擔心影響國人健康、衝擊台灣國產豬畜牧業經濟，但是台中全面因應，從法規、人力、物力、預算等各方面整備作為，全力捍衛食安。

盧強調，市府已規劃「強化瘦肉精食安監控執行計畫」，整合全府29個局處共同推動「拒食瘦肉精、五要護健康」5大強化作為，預計明年擴充10倍查驗量，嚴格把關不妥協，尤其針對校園食安，校園營養午餐絕對不可以使用國外豬肉，市府已完成團膳業者契約，只能採用國產豬。

市府表示，中央公告自明年元旦起豬肉及其相關產製品應標示原產地，市府全體動員深入各場域輔導，辦理多場教育訓練，更全國首創修正「檢舉重大食品案件獎勵辦法」，民眾如檢舉含萊克多巴胺或其他乙型受體素豬肉食品違反食安法案件，可領取實收罰鍰金額7成獎金。

衛生局指出，東光市場內販售豬肉的名攤包含大山肉舖、可口肉舖、慶美肉舖，以及熟食名攤阿湖爌肉飯、北平早點、永和豆漿、東光芬小吃、阿文肉粥及阿美陽春麵等，都有配合市府政策張貼豬肉原產地標示。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來