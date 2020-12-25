萊豬表決劉建國、江永昌、林淑芬跑票　柯建銘：送紀律委員會處理

▲民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

政府宣布含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口，立法院會24日審查9項相關的行政命令，民進黨團憑藉著多數優勢全數表決通過，民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬等3人跑票。對此，民進黨團總召柯建銘25日表示，全案將送黨團紀律委員會，待委員會討論後再送黨團會議處理。

立法院會24日處理9項攸關萊豬進口的行政命令，以及《食品安全衛生管理法部分條文修正草案》、《學校衛生法》等部分條文修正草案，劉建國、江永昌、林淑芬在9項行政命令與民進黨團意見不一致，皆選擇出席但未投票，拒絕為美豬美牛政策背書。

對此，柯建銘25日上午受訪時表示，民黨團在24日表決前有開過黨團會議，會中決議對於沒有和黨團一致的立委，「很抱歉，我們一定會送我們的紀律委員會」，至於紀律委員會到底要怎麼處理，討論以後會再送回黨團會議，全案將按照程序進行。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



民進黨團幹事長鄭運鵬則說明，昨天黨團大會的決議，就是重大法案大家一致投票，針對黨籍立委發生跑票狀況，民進黨團會將相關紀錄送紀律委員會，屆時做出的決議或建議會送黨團會議處理，如果有必要再送中央黨部，因為黨團沒有祭黨紀的權力。

鄭運鵬也強調，紀律的處理就是為了團結，如果沒有紀律、沒有黨團文化，黨團可能會變成一盤散沙，這也不是昨天新創的規範，紀律與組織規程本來就存在民進黨團。

依據民進黨團內部規定，針對表決跑票行為，以條文數為計算每次處罰新台幣1萬元，每日最高累積的累積處罰金額則為3萬元。

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