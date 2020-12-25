萊豬叩關成功　蘇貞昌：可為台灣創造很大的經貿實力跟機會

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院24日表決萊豬、30月齡以上美牛進口9項行政命令及《食管法》、《學校衛生法》等，最終民進黨團人數優勢下通過。對此，行政院長蘇貞昌25日表示，行政院非常感謝立委們能夠通過行政命令審查，同時也完成相關的法案。

蘇貞昌強調，「我們知道台灣是以外貿為主的國家，台美之間的貿易關係、戰略關係非常重要，我們跨過這一步，一方面我們可以走向國際，一方面可以為台灣更創造很大的經貿實力跟機會」。

蘇貞昌也重申，政府一定會嚴格把關，雖然進口廠商都已經明白表示不會進口萊豬，且進口的肉製品也會像美國有些廠商一樣，在包裝上標示沒有含萊克多巴胺，但政府還是會逐批檢驗，同時會清楚標示，讓國人很清楚地可以知道。另外，政府也知道，學校、校園的營養午餐都已經換約完成，超過3300所學校都會用本國食材，請國人放心。

另外，針對立委高金素梅抨擊台灣開放美豬殘害國人健康，是跪舔美國的行為，蘇貞昌表示「這是錯誤的」。他指出，政府都是依據科學證據、國際的標準，全世界101個國家都有進口含萊克多巴胺的豬肉，而政府一定會依據國際標準嚴格把關，守護國人的健康。

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