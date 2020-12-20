員工不願施打新冠疫苗！　美政府：公司有權解僱

▲美國公司有權要求員工施打新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國新冠疫苗14日開打至今，已經有27萬餘人接種，儘管許多人對疫苗仍存有安全疑慮，但聯邦平等就業機會委員會（EEOC）也宣布，雇主有權利要求員工施打疫苗，並可以解僱不願接種的員工。

根據《西雅圖時報》報導，EEOC日前公布最新方針指出，企業必須確保工作環境安全，員工也不應對工作環境中的其他同仁造成直接的安全危害；因此，雇主可以要求員工施打疫苗作為上班條件，也有權解僱不接種的員工。

當然，這並不代表公司可以「直接開除」不願施打疫苗的員工。若員工有宗教、殘疾或健康等因素無法接種，也可以要求公司安排另外的辦公空間，或准許放無薪假。最終若因工作性質無法遠距上班，公司才可以將員工解僱。

其實根據美國「聯邦殘障人士保護法」（ADA）規定，雇主禁止要求員工進行體檢等任何醫療評估行為，但EEO強調，要求員工出示接種證明並不違反ADA與就業歧視法，它不屬於醫療行為評估，「施打疫苗是雇主為了讓員工免於感染新冠肺炎，並非在打探損及個人健康狀態的訊息，也不是醫療檢查。」

目前美國新冠肺炎疫情仍是全球最嚴重，根據約翰夥普金斯大學數據統計，美國截至20日的確診病例高達1765萬8051例，共造成31萬6176人死亡。

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