快訊／新冠肺炎+3！女機師2名同事確診　另一名為印尼入境

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，2名是台籍女機師（案760）的同事，另一名為1名印尼入境。

指揮中心指出，案765為60多歲紐西蘭籍男性，曾於11月29日飛往美國、12月４日返台，12月12日與案760同班機前往美國，於機上有咳嗽症狀，12月15日返台後進行居家檢疫，12月18日安排接觸者採檢，於今日確診，血清抗體亦為陽性。衛生單位已匡列接觸者8人並安排採檢，３人檢驗結果陰性，其餘檢驗中。

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▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／資料照／記者李毓康攝）

案766為20多歲日本籍男性，曾於12月5日飛往美國，12月7日返台，12月12日案760同班機前往美國，12月15日返台後進行居家檢疫，12月18日安排接觸者採檢，自述12月17日有咳嗽症狀，12月19日出現輕微腹瀉，於今日確診，血清抗體陰性。衛生單位已匡列接觸者21人，將進一步安排採檢及疫調。

指揮中心表示，案760目前接觸者已匡列至60人，已採檢56人，其中2名陽性（案765、766），17名陰性，其餘送驗中。由於案760、765、766曾於12月12日同航班工作，航程均在密閉空間，時間長且有部分時間為無防護接觸（喝水、進食等），而由於案765於機上已有症狀，研判案760、766在機上受案765感染，為一起航空器感染事件。

案767為40多歲印尼籍男性，12月3日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。12月18日檢疫期滿後由船務公司安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握接觸者共9人，8人為同船船員，列居家隔離，1人為採檢專車司機，因全程有適當防護裝備，列自主健康管理。

指揮中心統計，國內目前累積766例確診，分別為673例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、619人解除隔離，其餘住院隔離中。

▲新增3例COVID-19確診病例，2名為案760同事，1名自印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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