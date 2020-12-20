確定機艙感染！國籍航空女機師2同事又確診　密切接觸者增至89人

記者嚴云岑／台北報導

本國籍染疫女機師疫調今（20）日下午出爐，又有2名同事確診，分別為案765與766，其中案765為紐西蘭籍男性，確診時CT值24.9，血清抗體也呈陽性，可能在12日仍有傳染力，研判案760與766都是遭其傳染。目前該起群聚事件共有89名密切接觸者，已採檢89例，其中19日為陰性，上有41人檢驗中。

▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／資料照／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥提到，案765是60多歲紐西蘭籍的男性，11/29飛往美國、12/4返台，12/12跟案760同班機前往美國，在機上有咳嗽症狀12/15返台居家檢疫，12/18安排接觸者採檢今（20）日確診。

案766為20多歲日籍男性，12/5飛往美國、12/7返台，12/12與案760同班機前往美國，15日返台居家檢疫，18日安排採檢，自述12/17有咳嗽與輕微腹瀉等症狀，血清抗體呈陰性，匡列接觸者23人。

莊人祥提到，該起航空器感染事件，目前知道案760匡列接觸者達60人，由於案760與案765、766都在12/12同航班工作，航程間在密閉空間長期無防護接觸，加上紐西蘭機師可能在飛機上已有症狀，血清抗體也呈陽性，案760、766可能都是遭其傳染。由於案765在12/8至12/11居家檢疫期間有外出，指揮中心已針對足跡進行疫調。

▲新增3例COVID-19確診病例，2名為案760的同事，1名自印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

其他人也看了...

快訊／新冠肺炎+3！女機師2名同事確診 另一名為印尼入境

紐西蘭籍男機師8-11日有外出 「疫調足跡」同時採檢89名接觸者