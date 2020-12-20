防疫破大洞！58歲確診者「解安全帶」搭計程車逃院...2小時才被逮

▲南韓一名58歲新冠確診者，在轉院時解開救護車安全帶，搭乘計程車逃跑。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，在第3波全國性流行潮下更是加快病毒擴散速度，然而一名來自忠清北道陰城郡「希望醫院」（소망병원，暫譯）的58歲確診者，在移送至首爾的醫院過程中，竟然趁醫護人員辦理相關手續時，解開安全帶逃跑，經過2個多小時後才遭警方逮捕。

根據《韓聯社》報導，該名患者穿著希望醫院的病人服搭乘負壓隔離救護車，於今（20）日下午1時抵達首爾市廣津區國立精神健康中心，不料卻趁著相關人員辦理手續時，連手機都沒拿，就逕自解開安全帶逃下車，在醫院正門前搭乘計程車逃離現場，希望醫院只好連繫其家屬。

經過2個多小時的追蹤，該患者才終於在下午3時，於忠清北道清州市一帶被發現，並隨即遭到警方逮捕，目前正由清州上黨警察署釐清事發真相。

南韓防疫當局20日共通報1097例新增確診者，目前南韓共累計49665確診、674例死亡。

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南韓現行防疫措施

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧19至28日禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；滑雪場晚間9時以後禁止營業。

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