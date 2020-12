護理師打新冠疫苗「突倒地不起」…瞬間畫面曝！　現場記者全嚇呆

▲護理師打完新冠疫苗受訪突昏倒。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國新冠疫苗日前開打,目前已有超過27萬人接種,美國疾病管制中心表示,只有6人出現嚴重過敏反應。不過,田納西州一名護理師接種17分鐘後出席記者會,結果就在所有人面前當場暈倒,嚇壞現場群眾。

根據《紐約郵報》報導,田納西州護理師多佛(Tiffany Dover)17日在查塔努加紀念醫院(CHI Memorial Hospital)施打輝瑞疫苗後,隨即出席記者會接受訪問。多佛表示,她跟同事一直都在新冠肺炎小組工作,能夠得到接種機會他們都很興奮;結果話才說到一半,她突然臉色蒼白地說,「對不起,我覺得頭有點暈。」接著就突然暈過去。

Nurse Tiffany Dover faints on live tv 17 minutes after receiving the Pfizer COVID vaccine at a Tennessee hospital.



Dover says she has a condition where she often faints when she feels pain.pic.twitter.com/Yr7uxCatzm