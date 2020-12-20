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LIVE／確診+3、染疫女機師59接觸者疫調今出爐　指揮中心最新說明

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記者陳詩璧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，將於下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明病例情況與後續防治作為。而針對國籍女機師的感染源是否在台灣，已針對匡列的59名接觸者，14名家人、4名友人、26名同事、機師、後艙組員15人做疫調，最快今日也會一併公布檢驗結果。

至於案760這名染疫女機師所說，先前同行前往美國同事中，1人於航程途中曾出現咳嗽症狀，且未佩戴口罩，其餘同行者皆有佩戴口罩。針對機師及空服員在機艙內的防疫措施，長榮航空及華航表示，一切依照指揮中心所規定的辦法來執行，如有違規，則會依照情節輕重懲處，最嚴重將予以免職處分。例如長榮先前曾有空服員不遵守防疫檢疫規定而擅自外出，最後就是予以開除免職。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者張榮恩攝）

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者張榮恩攝）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至12月19日為止，全台新冠肺炎確診者為763人，20日新增3例境外移入，讓全台確診累積數增至766人。（圖／翻攝疾管署網站）

▲截至12月19日為止，全台新冠肺炎確診者為763人，20日新增3例境外移入，讓全台確診累積數增至766人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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