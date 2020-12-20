紐西蘭籍男機師8-11日有外出　「疫調足跡」同時採檢89名接觸者

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

國籍航空機艙染疫已有3人確診，密切接觸者匡列89人，感染源頭直指紐西蘭籍機師（案765）。指揮中心發言人莊人祥表示，該機師12/8~12/11有外出，目前正在疫調這幾天行程，但因為他沒有記錄時間地點習慣，目前仍針對去過的地點進行了解，也透過iPad做疫調，並請警政單位進行協尋。

本國籍染疫女機師疫調今（20）日下午出爐，2名確診同事分別為案765與766，其中案765為紐西蘭籍男性，確診時CT值24.9，血清抗體也呈陽性，可能在12日仍有傳染力，研判案760與766都是遭其傳染。案766為20多歲日籍男性，12/5飛往美國、12/7返台，12/12與案760同班機前往美國，也於今確診染疫。

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▲新增3例COVID-19確診病例，2名為案760的同事，1名自印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

莊人祥表示，案765在11/29飛到美國，可能是在這段期間早到感染，12/4返台，12/12仍有傳染力，這與女機師感染時間剛好吻合。

莊人祥提到，該起群聚是否為國籍航空首起染疫事件，還有待調查，但未來會就該案檢討為何機師會在執勤過程中遭感染，是哪個環節出問題，以及紐籍機師12/12有症狀時，為何還可以執勤。另外也會就全程沒戴口罩與咳嗽部分，責成航空公司與相關單位來做檢討。

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