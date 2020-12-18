全球最高！歐洲新冠死亡數逾50萬　世衛：疫情恐再爆發

▲歐洲新冠疫情依嚴峻，連法國總統馬克宏也「中鏢」(圖／路透)

國際中心／綜合報導

「法新社」報導，截至台灣時間17日23時，歐洲已成為全球首個新冠死亡病例超50萬的地區。另一方面，世衛組織警告：歐洲在2021年初將面臨新冠疫情再度爆發的「高度風險」。

報導指出，截至17日下午，在歐洲的52個國家和地區內，新冠死亡病例累計至少達50萬0069人。在之前的7天裡，歐洲有將近3.7萬人死亡，這是自疫情爆發以來，單周死亡數最高的一周。

當地時間15日，歐洲地區在24小時內記錄了6800人死亡，同樣創下疫情爆發以來的最高紀錄。 「法新社」稱，歐洲新冠死亡病例數一半以上來自5個國家：分別是義大利、英國、法國、俄羅斯及西班牙。

此外，自10月初以來，歐洲也成為全球單日新增病例最多的地區。上周，歐洲平均每天新增病例超過24.3萬例，幾乎佔全球日增病例的三分之一。

跟前一周相比，目前歐洲每日新增病例的平均數量幾乎穩定，病毒在歐洲的傳播速度似乎放慢。然而，世界衛生組織警告：2021年初，歐洲地區的新冠疫情恐面臨再度爆發。

之前報導，歐盟委員會主席馮德萊恩16日表示，為了遏制新冠疫情蔓延，彰顯團結一致，歐盟27個成員國將在「同一天」開始進行新冠疫苗接種工作。