悶壞了！英解封後商店大排長龍　德確診破百萬「封鎖延長至1月」

▲英國2日宣布批准輝瑞疫苗，同時解除全國性封鎖，有民眾一早就出門排隊購物。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國於2日宣布批准跨國藥廠輝瑞（Pfizer）疫苗，最快有可能在下周開始接種，成為世界上第一個批准新冠肺炎疫苗的國家。於此同時，歐洲各國卻必須面臨冬季新一波的疫情考驗，據歐盟數據，歐洲累計確診數前5高國家依序是俄羅斯、法國、西班牙、英國以及義大利，而第4名的英國累積死亡人數卻是全歐最高。

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）2日指出，歐洲總確診數前5名國家分別是俄羅斯234萬餘例、法國223萬餘例、西班牙165萬餘例、英國164萬餘例和義大利162萬餘例，死亡人數最多者為英國的5萬9千多人。英國宣布批准輝瑞疫苗的2日也新增了1萬6170例確診、648例死亡，為期4周的全國性封鎖也於當天結束，百貨公司門外從清晨就出現排隊人龍，據BBC報導，英國商店的人流比上周增加了64.5%。

▲英國2日解除封城，知名商店外自清晨就大排長龍。（圖／路透）

歐洲死亡人數第二多的則是義大利，義國是自從2月新冠疫情以來歐洲第一個爆發大規模感染的國家，於2日又新增20709例確診、684人死亡，共計162萬901例確診，有5萬6361人死於新冠肺炎。土耳其近期疫情也再度來到高峰，過去2周內一口氣就新增了24萬3329人確診。西班牙2日新增9331例確診、273死亡，累計165萬餘人確診，衛生當局表示，發病率已下降為每10萬人中僅251例，並於9月初以來單日確診都控制在1萬人次以下。

德國則在11月27日正式突破了總確診100萬人大關，在歐洲國家中疫情控制一直處於前段班的德國，正面臨第2波疫情爆發危機，才剛於1日創下單日最高的487人死亡，2日又新增2.2萬例確診，比前一天多出5000例。總理梅克爾2日就宣布，關閉酒吧、餐廳與限制聚會活動的封鎖措施將延長至1月10日，聖誕節期間則將放寬聚會規定，以允許家人團聚。

▲英國2日宣布最快下周可開始施打疫苗，而隨著聖誕假期將近，歐洲各國防疫如臨大敵。（圖／路透）

法國2日新增確診數為1萬4064例，比起前一日的8083例爆增了將近1.8倍，死亡人數增加313人，共計超過223萬例確診、5.3萬人死亡，是全世界疫情第5嚴重的國家。法國總理卡斯泰克斯（Jean Castex）於2日表示，將實施邊境隨機檢查，以防止度假者前往鄰國瑞士滑雪。此前，包含德國、義大利與法國都已決定在聖誕節期間關閉滑雪場，但瑞士、奧地利與西班牙並不打算關閉滑雪區。

►全美10萬↑人染疫住院！CDC悲觀預測：明年2月「逼近45萬人病歿」

►美國單日2760人病歿…創疫情爆發以來新高！ 未來幾周會更嚴重

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►超強保濕、一抹有感！網友用過都大推