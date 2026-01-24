攀岩傳奇婚後變了？霍諾德竟與妻開「地獄梗」玩笑　親曝當爸心聲

記者張方瑀／綜合報導

知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於今（24日）上午9時「徒手獨攀」台北101，預計2小時攻頂，這場玩命壯舉也將在串流平台Netflix全程直播。外界好奇，霍諾德在結婚生子後，面對這類死裡逃生的挑戰心境是否有變？他在最新專訪中直言，這份「活命算盤」其實改變不大。

結婚生子牽掛多？ 霍諾德：我從不想死

根據《The Cut》報導，霍諾德曾在2018年紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）中，以無繩索保護之姿登上酋長岩（El Capitan），讓全球觀眾屏息。自那之後，他的私生活有了重大進展，不僅與片中的女友桑妮（Sanni McCandless）結婚，還迎來兩名女兒。

▲霍諾德（Alex Honnold）與妻子桑妮（Sanni McCandless）育有2名女兒。（圖／＠sannimccandless、＠alexhonnold）



當被問及有了孩子後是否更擔憂風險時，霍諾德認為整體的風險評估並沒有太多改變，關鍵在於「我從來就不想死」。他表示，問題本身隱含著他現在有更多活下去的理由，「沒錯，我的確有更多活下去的理由，而我也正竭盡全力讓自己活著。」

《紐約時報》記者在另一篇專訪中問及，「但重點不只是你有更多活下去的理由，而是若你出事了，除了桑妮以外，更多人會感受到深切的痛苦。」

▲霍諾德（Alex Honnold）與妻子桑妮（Sanni McCandless）育有2名女兒。（圖／＠sannimccandless、＠alexhonnold）

霍諾德坦然表示，小女兒艾莉絲（Alice）不會有記憶，大女兒朱恩（June）下個月才滿四歲，可能也不太會記得，「雖然大家會難過，對桑妮來說顯然非常艱難，但她們會得到很好的照顧（經濟無虞）。我不覺得我會讓她們陷入絕境，她們的一生也不一定會因此留下創傷。」

拒絕安穩待在家 「夠興奮」才挑戰

既然有了家庭牽掛，為何仍堅持挑戰？霍諾德透露，這完全出自於個人強烈的意志，「沒有人鼓勵我去做更難的事，大家都說『為什麼不待在家陪孩子玩？』」他強調，這意味著如果他決定付諸行動，那絕對是因為他對這件事感到非常有熱情與興奮。

避談風險 與妻互開「地獄梗」玩笑

至於妻子桑妮的看法，霍諾德坦言，曾在紀錄片中憂心忡忡的桑妮，現在反而更擔心這場活動帶來的「關注焦點」，而非攀爬本身的危險。他也承認，夫妻倆平時很少討論攀登的風險，「因為這顯然會讓她心情不好。」

霍諾德甚至透露，兩人偶爾會開些「黑色幽默」的玩笑，例如討論如果他出事了，桑妮要等多久才會開始約會，或是帶著孩子再找另一半會有多困難。他補充，這僅僅是夫妻間的玩笑話。