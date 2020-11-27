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關鍵報告：新冠疫情恐讓女性地位倒退25年

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▲女性,聚會,化妝,追劇。（圖／pexels）

這場新冠疫情，將使性別平等倒退25年？(示意圖／pexels)

國際中心／綜合報導

「聯合國婦女署」25日公布一份題為《誰花時間照顧？》(Whose Time To Care？)的全球報告。當中指出：新冠疫情期間，女性在家務、家庭護理等無償工作上所花費的時間翻倍，恐怕會讓性別平等倒退25年。

報告指出，疫情之前，全世界每天160億小時的無償工作裡，女性負擔了約75%，是男性的3倍。而疫情期間，女性進行無償工作的時間至少翻一倍。

儘管「聯合國婦女署」進行的38項調查，主要是針對中低收入國家，但其他國家的資料也呈現出類似情況。據調查，新冠疫情期間有許多女性退出職場，光是9月美國女性就有約86.5萬人辭職或失業，同期男性則為20萬人。

「聯合國婦女署」副總幹事巴蒂亞說：「我們花了25年所努力的一切，可能在這一年之內就完全化為烏有。越來越多女性的教育和就業機會將流失，身心健康受創。」

巴蒂亞同時提到：疫情帶來的家庭護理負擔，將使性別平等面臨倒退回1950年代性別刻板印象的風險。來自東京的品牌顧問瓦達表示，在居家隔離之前她曾在幼稚園兼職，而現在她和丈夫都在家工作。丈夫可朝九晚五在房間裡專心辦公，她自己卻還要負擔家中約80%無償工作：包括在家教育3歲的女兒。她說：「最初兩三個月非常糟糕，幾乎每天我的精神壓力都達到極限，我女兒哭了，我也哭了。」

「聯合國婦女署」也提到，職業女性減少所產生的連鎖反應，不僅嚴重衝擊女性福祉，也會影響女性的經 濟進步和獨立。聯合國呼籲各國政府和企業應正視無償工作，並採取額外措施：如增加家庭假、額外的帶薪假及托育政策等。

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