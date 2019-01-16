台南虐童百人包警局！黃國昌：不鼓勵私刑正義…「但改革蹉跎更無法忍受」

▲虐童嫌犯移送法辦。（圖／記者林悅翻攝）



記者葉國吏／綜合報導

近日虐童事件頻傳，繼新北托嬰中心傳出痛打幼童、蘆洲男因肉圓沒加辣痛打小孩後，今日又傳出台南1歲女童遭生母、同居人、生母堂姊夫妻等4人多次施虐不治，讓立委黃國昌再度發文「修補殘破的社會安全網、強化兒少保護體系，真的不能再拖延了。」

黃國昌15日與靖娟基金會執行長林月琴、兒福聯盟執行秘書黃韻璇、時代力量智庫副執行長彭盛韶召開記者會，共同呼籲衛福部加速通報平台建置及配套規範。另外針對違反兒少法之資訊揭露，衛福部及新北市府則應增設網頁專區，共同遏止虐童，還給家長及孩子更安全的托育環境。

▲黃國昌針對台南虐童案臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

話才剛講完，16日又傳出台南女童遭虐不治的意外，黃國昌一早發文「一早又看到這種悲劇，真的讓人痛徹心扉。」

黃國昌表示「強化兒少保護體系真的不能再拖延」，表示將在明天(17日)立院黨團協商實，正是請求蘇嘉全院長慎重考慮召開第二次臨時會「完成相關兒少保護改革法案的立法。」

▲台南女嬰遭虐死，民眾聚集警局外。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書社團）

至於台南虐童再度引燃網友怒火，徹夜包圍警局，黃國昌也呼籲「私刑正義絕不值得鼓勵」，但「改革蹉跎與立法怠惰，將更無法為社會所忍受。」