即使再死15萬人，拜登：不會全國封城！

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「今日俄羅斯」(RT)電視台報導，之前備受美國媒體讚譽的美國總統當選人拜登，收回了競選時說過的全國封城的言論，改口說他現在傾向於採用「經過精準校正」的解決方案來限制商業活動。

今年8月拜登接受ABC電視台訪問時曾說：「我會選擇封城。」之後又補充說：「我會聽取專家意見。」擔任拜登新冠病毒顧問的奧斯特霍爾姆(Michael Osterholm)上周表示，4至6周的封鎖措施，「可能會讓感染人數下降。」

▲美國總統當選人拜登：饒了我吧，我不封城了！(圖／路透)

不過，在周四(19日)舉行的一個簡短記者會上，拜登卻打斷記者繼續追問這個問題，還說他最初的聲明其實是一種「假設」。拜登說：「答案是我會遵循科學指引。我再說一遍，沒有全國封鎖這回事。」

相反的，他主張採用「理性的決策」，同時呼籲在全國範圍內強制人們戴口罩。他又說：「這個國家仍然處於危機之中，凛冬仍在前方。」他批評川普政府不肯承認選舉結果，也沒有跟他的過渡團隊分享資訊。

當被記者問及未來還有多少人會因為疫倩死亡時，拜登說他不確定，但可能會再增加15萬人。當被問及有關他的疫情計畫細節時，拜登說，他打算利用《國防生產法》提供更多病毒檢測工具、口罩和手套。

他同時表示，打算「改變」把少數族群社區放在最後處理的傳統做法。他的競選搭檔賀錦麗提醒他確保新冠疫苗「公平分配」的必要性拜登說，在他上任的第一天，美國將重新加入世界衛生組織，因為「我們需要為下一次大流行做好準備。」

儘管美國媒體普遍認定拜登是今年美國總統大選的當選人，他對自己在1月20日宣誓就職也充滿信心，但競選連任的川普仍拒絕承認敗選，並且試圖挑戰好幾個州的開票結果。他更聲稱這場選舉存在著重大舞弊。