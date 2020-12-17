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剛與歐盟26國領袖會議…法國總統確診　前一天才跟這國總理吃晚餐

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記者王致凱／綜合報導

法國總統府愛麗舍宮17日宣布，總統馬克宏（Emmanuel Macron）的Covid-19檢測呈現陽性反應，並且已經出現輕微症狀，將自我隔離7天。馬克宏是七大工業國組織中第3位宣布確診的國家領導人；此外，他上周還曾與歐盟26國領袖進行會議。

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏。（資料照／路透）

綜合外媒報導，馬克宏確診前一天才剛在愛麗舍宮與葡萄牙總理科斯塔（António Costa）共進晚餐，日前也曾於西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）進行會晤。此外，馬克宏10日還曾出席在布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會。他原定22日將訪問黎巴嫩。

馬克宏是繼英國首相強生（Boris Johnson）、美國總統川普（Donald Trump）後，七大工業國組織中第三位確診的國家領袖。外媒認為，馬克宏確診的時間點十分敏感，因為法國政府正努力遏止冬季疫情反撲，而馬克宏則因為其施政而飽受批評。

隨著歐洲國家第二波疫情逐漸惡化，歐盟當局正加快批准輝瑞公司疫苗，期盼能在聖誕節暨新年假期前對公眾施打。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已經宣布，歐盟將自27日起廣泛接種新冠疫苗。

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