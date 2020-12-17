俄芭蕾舞團餘44名陰性成員　指揮中心安排明日分三班機返國

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫斯科古典芭蕾舞團今日增加4人確診，累計8人染疫，其餘44名成員都必須進行居家隔離。指揮中心發言人莊人祥今（17）日晚間受訪表示，針對這44名人員，現正協調安排明日分三班機送返。

莫斯科古典芭蕾舞團在主辦單位安排下進行檢疫出關前自費採檢，昨確認4人染疫，指揮中心緊急讓其他團員再次採檢，結果再發現4名確診者，由於團員已從檢疫旅館出關移往一般旅館，期間也有自由行動、進行綵排，意味有相互接觸，全部得列為接觸者，表演全數喊停。

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指揮中心本來規劃讓團員在原入住旅館就地隔離，但是該飯店業者認為自己本身非防疫旅館，無法有妥善的醫療照顧能力，由台北市政府協調安排至北市安心檢疫所，期間一度發生團員不願配合情況，後續在莫斯科在台代表處溝通協調後，分兩批前往隔離地點。

莊人祥表示，由於表演已經全部取消，對方有提出希望盡早返國意願，由於這44人已經採檢陰性，本來就是類似專案泡泡狀態，會協助與航空公司溝通，積極安排在明天分三班送返，也會請航空公司安排特殊位子與其他旅客區隔、專屬廁所並且全程佩戴口罩。

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