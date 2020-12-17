蔡英文感謝國人團結防疫　政府減稅大放送每戶平均減4700元

▲蔡英文感謝國人團結防疫，把經濟成果回饋給民眾。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

財政部16日公告109年度每人基本生活所需的費用金額為18.2萬元，比去年的17.5萬，增加7000元，為「歷年來最大調幅」。對此，總統蔡英文表示，這些都多虧國人團結防疫，因此決定把經濟成果回饋給民眾，明年報稅時平均每戶減稅將近4700元。

蔡英文17日透過臉書表示，防疫做得好，經濟就會好；經濟做得好，報稅有好康！今年多虧大家團結防疫，讓台灣維持住不錯的經濟表現，成為全世界少見經濟維持正成長的國家，政府也決定把經濟成果回饋給民眾，照顧大家的生活。

蔡英文說，今年度「不課稅」的每人基本生活費，將調高成18.2萬元，比去年增加7000元，調幅是「歷年最高」，明年五月報稅時，一共會有205萬戶受惠，平均每戶減稅將近4700元，家中扶養的親屬越多，受惠就越多喔。

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